GraphPlot

Hızlı eğri çizimi için fonksiyonlar.

Y koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string GraphPlot(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Not

Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.

Y ve X koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string GraphPlot(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Y ve X koordinatlarıyla iki eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Y ve X koordinatlarıyla üç eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

const double &x3[],

const double &y3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string GraphPlot(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla iki eğrinin çizimi için kullanılan versiyon.

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla üç eğrinin çizimi için kullanılan versiyon.

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

const CPoint2D &points3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CurveFunction işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon.

string GraphPlot(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CurveFunction işaretçisi ile iki eğri çizimi yapılan versiyon.

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CurveFunction işaretçisi ile üç eğri çizimi yapılan versiyon.

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

CurveFunction function3,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

Parametreler

&x[]

[in] X koordinatları.

&y[]

[in] Y koordinatları.

&x1[]

[in] İlk eğri için X koordinatları.

&y1[]

[in] İlk eğri için Y koordinatları.

&x2[]

[in] İkinci eğri için X koordinatları.

&y2[]

[in] İkinci eğri için Y koordinatları.

&x3[]

[in] Üçüncü eğri için X koordinatları.

&y3[]

[in] Üçüncü eğri için Y koordinatları.

&points[]

[in] Eğri noktalarının koordinatlari.

&points1[]

[in] İlk eğrinin noktalarının koordinatlari.

&points2[]

[in] İkinci eğrinin noktalarının koordinatlari.

&points3[]

[in] Üçüncü eğrinin noktalarının koordinatlari.

function

[in] CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi.

function1

[in] İlk fonksiyonun işaretçisi.

function2

[in] İkinci fonksiyonun işaretçisi.

function3

[in] Üçüncü fonksiyonun işaretçisi.

from

[in] İlk X koordinatına karşılık gelir.

to

[in] Son X koordinatına karşılık gelir.

step

[in] X koordinatlarının hesaplanması için gereken parametre.

type=CURVE_POINTS

[in] Eğri tipi.

Dönüş Değeri

Grafiksel kaynağın ismi.