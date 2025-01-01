- GraphPlot
- CAxis
- CColorGenerator
- CCurve
- CGraphic
GraphPlot
Hızlı eğri çizimi için fonksiyonlar.
Y koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.
|
string GraphPlot(
Not
Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.
Y ve X koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.
|
string GraphPlot(
Y ve X koordinatlarıyla iki eğri çizimi için kullanılan versiyon.
|
string GraphPlot(
Y ve X koordinatlarıyla üç eğri çizimi için kullanılan versiyon.
|
string GraphPlot(
CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.
|
string GraphPlot(
CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla iki eğrinin çizimi için kullanılan versiyon.
|
string GraphPlot(
CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla üç eğrinin çizimi için kullanılan versiyon.
|
string GraphPlot(
CurveFunction işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon.
|
string GraphPlot(
CurveFunction işaretçisi ile iki eğri çizimi yapılan versiyon.
|
string GraphPlot(
CurveFunction işaretçisi ile üç eğri çizimi yapılan versiyon.
|
string GraphPlot(
Parametreler
&x[]
[in] X koordinatları.
&y[]
[in] Y koordinatları.
&x1[]
[in] İlk eğri için X koordinatları.
&y1[]
[in] İlk eğri için Y koordinatları.
&x2[]
[in] İkinci eğri için X koordinatları.
&y2[]
[in] İkinci eğri için Y koordinatları.
&x3[]
[in] Üçüncü eğri için X koordinatları.
&y3[]
[in] Üçüncü eğri için Y koordinatları.
&points[]
[in] Eğri noktalarının koordinatlari.
&points1[]
[in] İlk eğrinin noktalarının koordinatlari.
&points2[]
[in] İkinci eğrinin noktalarının koordinatlari.
&points3[]
[in] Üçüncü eğrinin noktalarının koordinatlari.
function
[in] CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi.
function1
[in] İlk fonksiyonun işaretçisi.
function2
[in] İkinci fonksiyonun işaretçisi.
function3
[in] Üçüncü fonksiyonun işaretçisi.
from
[in] İlk X koordinatına karşılık gelir.
to
[in] Son X koordinatına karşılık gelir.
step
[in] X koordinatlarının hesaplanması için gereken parametre.
type=CURVE_POINTS
[in] Eğri tipi.
Dönüş Değeri
Grafiksel kaynağın ismi.