DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerGraphPlot 

GraphPlot

Hızlı eğri çizimi için fonksiyonlar.

Y koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // Y koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

Not

Y dizisinin indisleri eğri çizimi sırasında X koordinatları olarak kullanılır.

Y ve X koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // X koordinatları
   const double     &y[],                  // Y koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

Y ve X koordinatlarıyla iki eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X koordinatları
   const double     &y1[],                 // Y koordinatları
   const double     &x2[],                 // X koordinatları
   const double     &y2[],                 // Y koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

 

Y ve X koordinatlarıyla üç eğri çizimi için kullanılan versiyon.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X koordinatları
   const double     &y1[],                 // Y koordinatları
   const double     &x2[],                 // X koordinatları
   const double     &y2[],                 // Y koordinatları
   const double     &x3[],                 // X koordinatları
   const double     &y3[],                 // Y koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla eğri çizimi için kullanılan versiyon.  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // eğri koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

 

CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla iki eğrinin çizimi için kullanılan versiyon.  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // eğri koordinatları
   const CPoint2D   &points2[],            // eğri koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

CPoint2D noktalarının koordinatlarıyla üç eğrinin çizimi için kullanılan versiyon.  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // eğri koordinatları
   const CPoint2D   &points2[],            // eğri koordinatları
   const CPoint2D   &points3[],            // eğri koordinatları
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

 

CurveFunction işaretçisi ile eğri çizimi yapılan versiyon.

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // fonksiyon işaretçisi
   const double     from,                  // argümanın başlangıç değeri
   const double     to,                    // argümanın son değeri
   const double     step,                  // argümanın artış değeri
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

CurveFunction işaretçisi ile iki eğri çizimi yapılan versiyon.

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // fonksiyon işaretçisi
   CurveFunction    function2,             // fonksiyon işaretçisi
   const double     from,                  // argümanın başlangıç değeri
   const double     to,                    // argümanın son değeri
   const double     step,                  // argümanın artış değeri
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

CurveFunction işaretçisi ile üç eğri çizimi yapılan versiyon.

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // fonksiyon işaretçisi
   CurveFunction    function2,             // fonksiyon işaretçisi
   CurveFunction    function3,             // fonksiyon işaretçisi
   const double     from,                  // argümanın başlangıç değeri
   const double     to,                    // argümanın son değeri
   const double     step,                  // argümanın artış değeri
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // eğri tipi
   )

Parametreler

&x[]

[in]  X koordinatları.

&y[]

[in]  Y koordinatları.

&x1[]

[in]  İlk eğri için X koordinatları.

&y1[]

[in]  İlk eğri için Y koordinatları.

&x2[]

[in]  İkinci eğri için X koordinatları.

&y2[]

[in]  İkinci eğri için Y koordinatları.

&x3[]

[in]  Üçüncü eğri için X koordinatları.

&y3[]

[in]  Üçüncü eğri için Y koordinatları.

&points[]

[in]  Eğri noktalarının koordinatlari.

&points1[]

[in]  İlk eğrinin noktalarının koordinatlari.

&points2[]

[in]  İkinci eğrinin noktalarının koordinatlari.

&points3[]

[in]  Üçüncü eğrinin noktalarının koordinatlari.

function

[in] CurveFunction fonksiyonunun işaretçisi.

function1

[in]  İlk fonksiyonun işaretçisi.

function2

[in]  İkinci fonksiyonun işaretçisi.

function3

[in]  Üçüncü fonksiyonun işaretçisi.

from

[in]  İlk X koordinatına karşılık gelir.

to

[in]  Son X koordinatına karşılık gelir.

step

[in]  X koordinatlarının hesaplanması için gereken parametre.

type=CURVE_POINTS

[in]  Eğri tipi.

Dönüş Değeri

Grafiksel kaynağın ismi.