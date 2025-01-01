DokümantasyonBölümler
NameSize (Get yöntemi)

Eksen isminin yazı tipi boyutuna dönüş yapar.

int  NameSize()

Dönüş Değeri

Eksen isminin yazı tipi boyutu

NameSize (Set yöntemi)

Eksen isminin yazı tipi boyutunu ayarlar

void  NameSize(
   const int  size      // eksen isminin yazı tipi boyutu
   )

Parametreler

size

[in] Eksen isminin yazı tipi boyutu.