- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormat (Get yöntemi)
Eksen değerlerinin gösterilme biçimini tanımlayan fonksiyonun işaretçisini alır.
|
DoubleToStringFunction ValuesFunctionFormat()
Dönüş Değeri
Eksen değerlerinin gösterilme biçimini tanımlayan fonksiyonun işaretçisi.
ValuesFunctionFormat (Set yöntemi)
Eksen değerlerinin gösterilme biçimini tanımlayan fonksiyonun işaretçisini ayarlar.
|
void ValuesFunctionFormat(
Parametreler
func
[in] Nümerik değerleri dizgi biçimine dönüştüren özel fonksiyon.
Örnek:
X ekseni değerlerinin gösterilme şekli şu kodla değiştirilebilir:
|
//+------------------------------------------------------------------+