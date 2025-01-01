MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCAxisMin AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Min (Get yöntemi) Minimum eksen değerine dönüş yapar. double Min() Dönüş Değeri Minimum eksen değeri Min (Set yöntemi) Minimum eksen değerini ayarlar. void Min( const double min // minimum değer ) Parametreler min [in] Minimum değer. AutoScale Max