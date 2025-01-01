DokümantasyonBölümler
Min (Get yöntemi)

Minimum eksen değerine dönüş yapar.

double  Min()

Dönüş Değeri

Minimum eksen değeri

Min (Set yöntemi)

Minimum eksen değerini ayarlar.

void  Min(
   const double  min      // minimum değer
   )

Parametreler

min

[in]  Minimum değer.

