MaxLabels (Get yöntemi)

Eksen üzerindeki izin verilen maksimum görünür sayı miktarına dönüş yapar.

double  MaxLabels()

Dönüş Değeri

Eksen üzerindeki maksimum görünür sayı miktarı.

MaxLabels (Set yöntemi)

Eksen üzerindeki izin verilen maksimum görünür sayı miktarını ayarlar.

void  MaxLabels(
   const double  value      // maksimum sayı
   )

Parametreler

value

[in]  Eksen üzerindeki izin verilen maksimum görünür sayı miktarı