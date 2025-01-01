- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
MaxLabels (Get yöntemi)
Eksen üzerindeki izin verilen maksimum görünür sayı miktarına dönüş yapar.
|
double MaxLabels()
Dönüş Değeri
Eksen üzerindeki maksimum görünür sayı miktarı.
MaxLabels (Set yöntemi)
Eksen üzerindeki izin verilen maksimum görünür sayı miktarını ayarlar.
|
void MaxLabels(
Parametreler
value
[in] Eksen üzerindeki izin verilen maksimum görünür sayı miktarı