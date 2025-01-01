DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCAxis 

CAxis

La clase CAxis es una clase auxiliar de la biblioteca gráfica para trabajar con ejes de coordenadas.

Descripción

La clase CAxis posibilita el almacenamiento y la obtención de diferentes parámetros de los ejes de coordenadas. En la clase se ha implementado la posibilidad de escalado automático y dinámico del eje de coordenadas.

Declaración

   class CAxis

Encabezamiento

   #include <Graphics\Axis.mqh>

Métodos de clase

Método

Descripción

AutoScale

Obtener/establecer la bandera de escalado automático

Min

Obtener/establecer el valor mínimo del eje

Max

Obtener/establecer el valor máximo del eje

Step

Retorna el valor del salto por el eje

Name

Obtener/establecer el nombre del eje

Color

Obtener/establecer el color del eje

ValuesSize

Obtener/establecer el tamaño de la fuente en el eje

ValuesWidth

Obtener/establecer la longitud máxima representada en el eje

ValuesFormat

Obtener/establecer el formato de las cifras en el eje

ValuesDateTimeMode

Retorna el formato de conversión de la fecha en una línea.

ValuesFunctionFormat

Retorna el puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.

ValuesFunctionFormatCBData

Retorna el puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.

NameSize

Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el nombre del eje

ZeroLever

Obtener/establecer el valor "zero lever"

DefaultStep

Obtener/establecer el valor inicial del salto por el eje

MaxLabels

Obtener/establecer la cantidad máxima de cifras en el eje

MinGrace

Obtener/establecer el valor "umbral" para el mínimo del eje

MaxGrace

Obtener/establecer el valor "umbral" para el máximo del eje

SelectAxisScale

Realiza el escalado automático del eje.