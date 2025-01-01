- AutoScale
CAxis
La clase CAxis es una clase auxiliar de la biblioteca gráfica para trabajar con ejes de coordenadas.
Descripción
La clase CAxis posibilita el almacenamiento y la obtención de diferentes parámetros de los ejes de coordenadas. En la clase se ha implementado la posibilidad de escalado automático y dinámico del eje de coordenadas.
Declaración
|
class CAxis
Encabezamiento
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Obtener/establecer la bandera de escalado automático
|
Obtener/establecer el valor mínimo del eje
|
Obtener/establecer el valor máximo del eje
|
Retorna el valor del salto por el eje
|
Obtener/establecer el nombre del eje
|
Obtener/establecer el color del eje
|
Obtener/establecer el tamaño de la fuente en el eje
|
Obtener/establecer la longitud máxima representada en el eje
|
Obtener/establecer el formato de las cifras en el eje
|
Retorna el formato de conversión de la fecha en una línea.
|
Retorna el puntero a la función que define el formato de exhibición de los valores en el eje.
|
Retorna el puntero a un objeto en el que se puede contener información adicional para la conversión de los valores del eje.
|
Obtener/establecer el tamaño de la fuente para el nombre del eje
|
Obtener/establecer el valor "zero lever"
|
Obtener/establecer el valor inicial del salto por el eje
|
Obtener/establecer la cantidad máxima de cifras en el eje
|
Obtener/establecer el valor "umbral" para el mínimo del eje
|
Obtener/establecer el valor "umbral" para el máximo del eje
|
Realiza el escalado automático del eje.