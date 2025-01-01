CAxis

La clase CAxis es una clase auxiliar de la biblioteca gráfica para trabajar con ejes de coordenadas.

Descripción

La clase CAxis posibilita el almacenamiento y la obtención de diferentes parámetros de los ejes de coordenadas. En la clase se ha implementado la posibilidad de escalado automático y dinámico del eje de coordenadas.

Declaración

class CAxis

Encabezamiento

#include <Graphics\Axis.mqh>

Métodos de clase