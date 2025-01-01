- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
CAxis
CAxis è una classe di libreria grafica ausiliaria per lavorare con le coordinate degli assi.
Descrizione
La classe CAxis riceve e memorizza vari parametri delle coordinate degli assi. La classe implementa la capacità di scalare automaticamente gli assi delle coordinate in modo dinamico.
Dichiarazione
|
class CAxis
Title
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
Metodi della Classe
|
Metodo
|
Descrizione
|
Ottiene/Imposta la flag di scala automatica
|
Ottiene/Imposta il valore minimo dell'asse
|
Ottiene/imposta il valore massimo dell'asse
|
Ottiene il valore di step per asse
|
Ottiene/imposta il nome dell'asse
|
Ottine/imposta il colore dell'asse
|
Ottiene/imposta la grandezza dei numeri degli assi
|
Ottiene/imposta la lunghezza massima visualizzata dei numeri degli assi
|
Ottiene/imposta il formato dei numeri degli assi
|
Ottiene il formato di conversione di una data in una stringa.
|
Ottieni il puntatore alla funzione che definisce il formato di visualizzazione dei valori sull'asse.
|
Ottiene il puntatore all'oggetto che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi.
|
Ottiene/imposta la dimensione del carattere del nome dell'asse
|
Ottiene/imposta il valore "zero lever"
|
Ottiene/imposta il valore iniziale del passo per asse
|
Ottiene/imposta la quantità massima di numeri sull'asse
|
Ottiene/imposta il valore "tolleranza" per l'asse minimo
|
Ottiene/imposta il valore "tolleranza" per l'asse massimo
|
Auto scala l'asse.