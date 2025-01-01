DocumentazioneSezioni
CAxis è una classe di libreria grafica ausiliaria per lavorare con le coordinate degli assi.

Descrizione

La classe CAxis riceve e memorizza vari parametri delle coordinate degli assi. La classe implementa la capacità di scalare automaticamente gli assi delle coordinate in modo dinamico.

Dichiarazione

   class CAxis

Title

   #include <Graphics\Axis.mqh>

Metodi della Classe

Metodo

Descrizione

AutoScale

Ottiene/Imposta la flag di scala automatica

Min

Ottiene/Imposta il valore minimo dell'asse

Max

Ottiene/imposta il valore massimo dell'asse

Step

Ottiene il valore di step per asse

Name

Ottiene/imposta il nome dell'asse

Color

Ottine/imposta il colore dell'asse

ValuesSize

Ottiene/imposta la grandezza dei numeri degli assi

ValuesWidth

Ottiene/imposta la lunghezza massima visualizzata dei numeri degli assi

ValuesFormat

Ottiene/imposta il formato dei numeri degli assi

ValuesDateTimeMode

Ottiene il formato di conversione di una data in una stringa.

ValuesFunctionFormat

Ottieni il puntatore alla funzione che definisce il formato di visualizzazione dei valori sull'asse.

ValuesFunctionFormatCBData

Ottiene il puntatore all'oggetto che può contenere dati aggiuntivi sulla conversione dei valori degli assi.

NameSize

Ottiene/imposta la dimensione del carattere del nome dell'asse

ZeroLever

Ottiene/imposta il valore "zero lever"

DefaultStep

Ottiene/imposta il valore iniziale del passo per asse

MaxLabels

Ottiene/imposta la quantità massima di numeri sull'asse

MinGrace

Ottiene/imposta il valore "tolleranza" per l'asse minimo

MaxGrace

Ottiene/imposta il valore "tolleranza" per l'asse massimo

SelectAxisScale

Auto scala l'asse.