CAxis

Max (Get yöntemi)

Maksimum eksen değerine dönüş yapar.

double  Max()

Dönüş Değeri

Maksimum eksen değeri.

Max (Set yöntemi)

Maksimum eksen değerini ayarlar

void  Max(
   const double  max      // maksimum değer
   )

Parametreler

max

[in]  Maksimum eksen değeri.