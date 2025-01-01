DokümantasyonBölümler
Maksimum eksen değerine dönüş yapar.

double  Max()

Dönüş Değeri

Maksimum eksen değeri.

Max (Set yöntemi)

Maksimum eksen değerini ayarlar

void  Max(
   const double  max      // maksimum değer
   )

Parametreler

max

[in]  Maksimum eksen değeri.

