Execute
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL programını çalıştırır.
|
bool Execute(
Belirtilen indise ve yerel grup üzerindeki görev sayısına göre OpenCL kernelini çalıştırır.
|
bool Execute(
Parametreler
kernel_index
[in] Kernel nesnesinin indisi.
work_dim
[in] Görev alanının boyutu.
&work_offset[]
[in][out] Görev uzayındaki başlangıç konumu. Referans ile geçirilir.
&work_size[]
[in][out] Görev alt kümesinin boyutu. Referans ile geçirilir.
&local_work_size[]
[in][out] Gruptaki yerel görev alt kümesinin boyutu. Referans ile geçirilir.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.