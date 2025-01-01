DokümantasyonBölümler
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL programını çalıştırır.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // kernel indisi
   const int   work_dim,               // görev uzayının boyut sayısı
   const uint  &work_offset[],         // görev uzayındaki başlangıç konumu
   const uint  &work_size[]            // görevlerin toplam sayısı
   );

Belirtilen indise ve yerel grup üzerindeki görev sayısına göre OpenCL kernelini çalıştırır.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // kernel indisi
   const int   work_dim,               // görev uzayının boyut sayısı
   const uint  &work_offset[],         // görev uzayındaki başlangıç konumu
   const uint  &work_size[],           // toplam görev sayısı
   const uint  &local_work_size[]      // yerel gruptaki görevlerin sayısı
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

work_dim

[in]  Görev alanının boyutu.

&work_offset[]

[in][out]  Görev uzayındaki başlangıç konumu. Referans ile geçirilir.

&work_size[]

[in][out]  Görev alt kümesinin boyutu. Referans ile geçirilir.

&local_work_size[]

[in][out]  Gruptaki yerel görev alt kümesinin boyutu. Referans ile geçirilir.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.