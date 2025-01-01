DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLGetKernelName 

GetKernelName

Belirtilen indis üzerindeki kernel nesnesinin ismine dönüş yapar.

string  GetKernelName(
   const int  kernel_index      // kernel indisi
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

Dönüş Değeri

Kernel nesnesinin ismi.