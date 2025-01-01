DokümantasyonBölümler
Bir diziyi belirtilen indis üzerindeki tampona yazar.

template<typename T>
bool  BufferWrite(
   const int   buffer_index,          // tampon indisi
   T           &data[],               // değer dizisi
   const uint  cl_buffer_offset,      // OpenCL tamponunun başlangıç konumu (bayt cinsinden)
   const uint  data_array_offset,     // yazılacak ilk dizi elemanının indisi
   const uint  data_array_count       // yazılacak dizi elemanlarının sayısı
   );

Parametreler

buffer_index

[in]  Indis tamponu.

&data[]

[in]  OpenCL tamponuna yazılacak verilerden oluşan dizi.

cl_buffer_offset

[in]  OpenCL tamponunda yazma işleminin başlayacağı bayt bazındaki konum değeri.

data_array_offset

[in]  OpenCL tamponuna değerleri yazmak için, ilk dizi elemanının indisi.

data_array_count

[in] Yazılacak değerlerin sayısı.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.