- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferWrite
Bir diziyi belirtilen indis üzerindeki tampona yazar.
|
template<typename T>
Parametreler
buffer_index
[in] Indis tamponu.
&data[]
[in] OpenCL tamponuna yazılacak verilerden oluşan dizi.
cl_buffer_offset
[in] OpenCL tamponunda yazma işleminin başlayacağı bayt bazındaki konum değeri.
data_array_offset
[in] OpenCL tamponuna değerleri yazmak için, ilk dizi elemanının indisi.
data_array_count
[in] Yazılacak değerlerin sayısı.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.