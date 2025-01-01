DocumentaçãoSeções
Execute

Executa o programa OpenCL segundo o índice especificado.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // índice kernel
   const int   work_dim,               // dimensão do espaço de tarefas 
   const uint  &work_offset[],         // deslocamento inicial no espaço de tarefas 
   const uint  &work_size[]            // número total de tarefas 
   );

Executa o programa OpenCL segundo o índice especificado com o número de tarefas definido no grupo local.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // índice kernel
   const int   work_dim,               // dimensão do espaço de tarefas 
   const uint  &work_offset[],         // deslocamento inicial no espaço de tarefas 
   const uint  &work_size[],           // número total de tarefas 
   const uint  &local_work_size[]      // número de tarefas no grupo local 
   );

Parâmetros

kernel_index

[in]  Índice do objeto kernel.

work_dim

[in]  Dimensão do espaço de tarefas.

&work_offset[]

[in]  Deslocamento inicial no espaço de tarefas.

&work_size[]

[in]  Tamanho do sub-conjunto de tarefas.

&local_work_size[]

[in]  Tamanho do sub-conjunto locar de tarefas no grupo.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.