- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
Executa o programa OpenCL segundo o índice especificado.
|
bool Execute(
Executa o programa OpenCL segundo o índice especificado com o número de tarefas definido no grupo local.
|
bool Execute(
Parâmetros
kernel_index
[in] Índice do objeto kernel.
work_dim
[in] Dimensão do espaço de tarefas.
&work_offset[]
[in] Deslocamento inicial no espaço de tarefas.
&work_size[]
[in] Tamanho do sub-conjunto de tarefas.
&local_work_size[]
[in] Tamanho do sub-conjunto locar de tarefas no grupo.
Valor de retorno
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.