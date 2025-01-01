Execute

Executa o programa OpenCL segundo o índice especificado.

bool Execute(

const int kernel_index,

const int work_dim,

const uint &work_offset[],

const uint &work_size[]

);

Executa o programa OpenCL segundo o índice especificado com o número de tarefas definido no grupo local.

bool Execute(

const int kernel_index,

const int work_dim,

const uint &work_offset[],

const uint &work_size[],

const uint &local_work_size[]

);

Parâmetros

kernel_index

[in] Índice do objeto kernel.

work_dim

[in] Dimensão do espaço de tarefas.

&work_offset[]

[in] Deslocamento inicial no espaço de tarefas.

&work_size[]

[in] Tamanho do sub-conjunto de tarefas.

&local_work_size[]

[in] Tamanho do sub-conjunto locar de tarefas no grupo.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.