DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLSetArgumentBuffer 

SetArgumentBuffer

Bir OpenCL tamponunu, belirtilen indis üzerindeki OpenCL fonksiyonunun parametresi olarak ayarlar

bool  SetArgumentBuffer(
   const int  kernel_index,     // kernel indisi
   const int  arg_index,        // fonksiyon argümanının indisi
   const int  buffer_index      // tampon indisi
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

arg_index

[in]  Fonksiyon argümanının indisi.

buffer_index

[in]  Indis tamponu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.