SetArgument

Belirtilen indis üzerindeki OpenCL fonksiyonu için bir parametre ayarlar.

template<typename T>
bool  SetArgument(
   const int  kernel_index,     // kernel indisi
   const int  arg_index,        // fonksiyon argümanının indisi
   T          value             // kaynak kodu
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

arg_index

[in]  Fonksiyon argümanının indisi.

value

[in]  Fonksiyon argümanının değeri.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.