MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLSetArgument
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
SetArgument
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL fonksiyonu için bir parametre ayarlar.
|
template<typename T>
Parametreler
kernel_index
[in] Kernel nesnesinin indisi.
arg_index
[in] Fonksiyon argümanının indisi.
value
[in] Fonksiyon argümanının değeri.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.