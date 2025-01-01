文档部分
MQL5参考标准程序库OpenCLExecute 

Execute

在指定索引执行OpenCL程序

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // 内核索引
   const int   work_dim,               // 任务空间维度
   const uint  &work_offset[],         // 任务空间的初始抵消
   const uint  &work_size[]            // 任务总数
   );

执行指定索引的OpenCL内核和本地组的任务数。

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // 内核索引
   const int   work_dim,               // 任务空间维度
   const uint  &work_offset[],         // 任务空间的初始抵消
   const uint  &work_size[],           // 任务总数
   const uint  &local_work_size[]      // 本地组的任务数
   );

参数

kernel_index

[in]  内核对象索引。

work_dim

[in]  任务空间的维度。

&work_offset[]

[in][out]  任务空间的初始抵消。引用传递。

&work_size[]

[in][out]  任务子集的大小。引用传递。

&local_work_size[]

[in][out]  组中本地任务子集的大小。引用传递。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。