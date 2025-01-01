- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
在指定索引执行OpenCL程序
|
bool Execute(
执行指定索引的OpenCL内核和本地组的任务数。
|
bool Execute(
参数
kernel_index
[in] 内核对象索引。
work_dim
[in] 任务空间的维度。
&work_offset[]
[in][out] 任务空间的初始抵消。引用传递。
&work_size[]
[in][out] 任务子集的大小。引用传递。
&local_work_size[]
[in][out] 组中本地任务子集的大小。引用传递。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。