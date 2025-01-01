OpenCL programları ile çalışmak için tasarlanmış bir sınıftır

COpenCL class is a wrapper to facilitate working with the OpenCL functions. Bazı durumlarda, GPU kullanımı hesaplama hızını oldukça artırır.

Bu sınıfın float ve double tipli değerlere dayalı kullanımı için gereken örnekler MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ klasöründe bulunabilir. OpenCL programlarının kaynak kodları MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels ve MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels alt dizinlerine kaydedilir.

MatrixMult.mq5 - global ve yerel bellek kullanımıyla matris çarpımı örneği

BitonicSort.mq5 - dizi elemanlarının GPU ile paralel sıralanması örneği

FFT.mq5 - Hızlı Fourier dönüşümünün hesaplanması örneği

Wavelet.mq5 - Morlet dalgacığı ile dalgacık dönüşümü örneği.

OpenCL kaynak kodunun ayrı CL dosyalarına yazılması tavsiye edilir. Bunlar daha sonra kaynak değişkenleri yardımıyla MQL5 programına eklenebilir.

Bildirim

class COpenCL

Başlık

#include <OpenCL\OpenCL.mqh>

Sınıf yöntemleri