- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
OpenCL programları ile çalışmak için tasarlanmış bir sınıftır
COpenCL class is a wrapper to facilitate working with the OpenCL functions. Bazı durumlarda, GPU kullanımı hesaplama hızını oldukça artırır.
Bu sınıfın float ve double tipli değerlere dayalı kullanımı için gereken örnekler MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\ klasöründe bulunabilir. OpenCL programlarının kaynak kodları MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Double\Kernels ve MQL5\Scripts\Examples\OpenCL\Float\Kernels alt dizinlerine kaydedilir.
- MatrixMult.mq5 - global ve yerel bellek kullanımıyla matris çarpımı örneği
- BitonicSort.mq5 - dizi elemanlarının GPU ile paralel sıralanması örneği
- FFT.mq5 - Hızlı Fourier dönüşümünün hesaplanması örneği
- Wavelet.mq5 - Morlet dalgacığı ile dalgacık dönüşümü örneği.
OpenCL kaynak kodunun ayrı CL dosyalarına yazılması tavsiye edilir. Bunlar daha sonra kaynak değişkenleri yardımıyla MQL5 programına eklenebilir.
Bildirim
class COpenCL
Başlık
#include <OpenCL\OpenCL.mqh>
Sınıf yöntemleri
İsim
Açıklama
Belirtilen indis üzerinde bir OpenCL tamponu oluşturur
Belirtilen indis üzerindeki tamponu siler
Belirtilen indis üzerinde bir değer dizisinden tampon oluşturur
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL tamponu bir diziye aktarır
Bir diziyi belirtilen indis üzerindeki tampona yazar
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL kernelini çalıştırır
OpenCL bağlamının tanıtıcı değerine dönüş yapar
Belirtilen indis üzerindeki kernel nesnesinin tanıtıcı değerine dönüş yapar
Belirtilen indis üzerindeki kernel nesnesinin ismine dönüş yapar
OpenCL programının tanıtıcı değerine dönüş yapar
OpenCL programınıbaşlatır
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL programına bir giriş noktası ekler
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL start fonksiyonunu siler
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL fonksiyonu için bir parametre ayarlar.
Bir OpenCL tamponunu, belirtilen indis üzerindeki OpenCL fonksiyonunun parametresi olarak ayarlar
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL fonksiyonu için yerel bellekte bir parametre ayarlar.
Tampon sayısını ayarlar
Kernel nesnelerinin sayısını ayarlar
OpenCL programını kaldırır
Kayan noktalı veri tiplerinin aygıt üzerinde desteklenip desteklenmediğini kontrol eder