- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
Ejecuta un programa OpenCL según el índice indicado.
|
bool Execute(
Ejecuta un programa OpenCL según el índice indicado con el número de tareas establecido en el grupo local.
|
bool Execute(
Parámetros
kernel_index
[in] Índice del objeto núcleo.
work_dim
[in] Dimensión del espacio de tareas.
&work_offset[]
[in] Desplazamiento inicial en el espacio de tareas.
&work_size[]
[in] Tamaño del subconjunto de tareas.
&local_work_size[]
[in] Tamaño del subconjunto local de tareas en el grupo.
Valor devuelto
En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.