Ejecuta un programa OpenCL según el índice indicado.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // índice del núcleo
   const int   work_dim,               // dimensión del espacio de tareas 
   const uint  &work_offset[],         // desplazamiento inicial en el espacio de tareas 
   const uint  &work_size[]            // número total de tareas 
   );

Ejecuta un programa OpenCL según el índice indicado con el número de tareas establecido en el grupo local.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // índice del núcleo
   const int   work_dim,               // dimensión del espacio de tareas 
   const uint  &work_offset[],         // desplazamiento inicial en el espacio de tareas 
   const uint  &work_size[],           // número total de tareas 
   const uint  &local_work_size[]      // número de tareas en el grupo local 
   );

Parámetros

kernel_index

[in]  Índice del objeto núcleo.

work_dim

[in]  Dimensión del espacio de tareas.

&work_offset[]

[in]  Desplazamiento inicial en el espacio de tareas.

&work_size[]

[in]  Tamaño del subconjunto de tareas.

&local_work_size[]

[in]  Tamaño del subconjunto local de tareas en el grupo.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.