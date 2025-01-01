Execute

Ejecuta un programa OpenCL según el índice indicado.

bool Execute(

const int kernel_index,

const int work_dim,

const uint &work_offset[],

const uint &work_size[]

);

Ejecuta un programa OpenCL según el índice indicado con el número de tareas establecido en el grupo local.

bool Execute(

const int kernel_index,

const int work_dim,

const uint &work_offset[],

const uint &work_size[],

const uint &local_work_size[]

);

Parámetros

kernel_index

[in] Índice del objeto núcleo.

work_dim

[in] Dimensión del espacio de tareas.

&work_offset[]

[in] Desplazamiento inicial en el espacio de tareas.

&work_size[]

[in] Tamaño del subconjunto de tareas.

&local_work_size[]

[in] Tamaño del subconjunto local de tareas en el grupo.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.