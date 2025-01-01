DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLBufferCreate 

BufferCreate

Belirtilen indis üzerinde bir OpenCL tamponu oluşturur.

bool  BufferCreate(
   const int   buffer_index,      // tampon indisi
   const uint  size_in_bytes,     // bayt cinsinden tampon boyutu
   const uint  flags              // tampon özelliklerini belirten bayrak kombinasyonu
   );

Parametreler

buffer_index

[in]  Indis tamponu.

size_in_bytes

[in]  Tampon büyüklüğü.

flags

[in]  Tampon özelliklerini belirten bayrak kombinasyonu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.