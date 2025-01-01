MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLBufferCreate
- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferCreate
Belirtilen indis üzerinde bir OpenCL tamponu oluşturur.
bool BufferCreate(
Parametreler
buffer_index
[in] Indis tamponu.
size_in_bytes
[in] Tampon büyüklüğü.
flags
[in] Tampon özelliklerini belirten bayrak kombinasyonu.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.