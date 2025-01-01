DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneOpenCLSetKernelsCount 

SetKernelsCount

Kernel nesnelerinin sayısını ayarlar.

bool  SetKernelsCount(
   const int  total_kernels      // kernellerin sayısı
   );

Parametreler

total_kernels

[in]  Kernellerin toplam sayısı.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.