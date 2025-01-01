- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
Exécute le programme OpenCL à l'indice spécifié.
|
bool Execute(
Exécute le noyau OpenCL à l'indice spécifié et avec le nombre de tâches du groupe local.
|
bool Execute(
Paramètres
kernel_index
[in] Indice de l'objet noyau.
work_dim
[in] Dimension de l'espace des tâches.
&work_offset[]
[in][out] Décalage initial de l'espace des tâches. Passé par référence.
&work_size[]
[in][out] La taille du sous-ensemble de tâches. Passé par référence.
&local_work_size[]
[in][out] La taille du sous-ensemble local de tâches dans le groupe. Passé par référence.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.