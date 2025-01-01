DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLExecute 

Execute

Exécute le programme OpenCL à l'indice spécifié.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // indice du noyau
   const int   work_dim,               // dimension de l'espace de la tâche
   const uint  &work_offset[],         // décalage initial dans l'espace de la tâche
   const uint  &work_size[]            // nombre total de tâches
   );

Exécute le noyau OpenCL à l'indice spécifié et avec le nombre de tâches du groupe local.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // indice du noyau
   const int   work_dim,               // dimension de l'espace de la tâche
   const uint  &work_offset[],         // décalage initial dans l'espace de la tâche
   const uint  &work_size[],           // nombre total de tâches
   const uint  &local_work_size[]      // nombre de tâches dans le groupe local
   );

Paramètres

kernel_index

[in]  Indice de l'objet noyau.

work_dim

[in]  Dimension de l'espace des tâches.

&work_offset[]

[in][out]  Décalage initial de l'espace des tâches. Passé par référence.

&work_size[]

[in][out]  La taille du sous-ensemble de tâches. Passé par référence.

&local_work_size[]

[in][out]  La taille du sous-ensemble local de tâches dans le groupe. Passé par référence.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.