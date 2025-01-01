Execute

Exécute le programme OpenCL à l'indice spécifié.

bool Execute(

const int kernel_index,

const int work_dim,

const uint &work_offset[],

const uint &work_size[]

);

Exécute le noyau OpenCL à l'indice spécifié et avec le nombre de tâches du groupe local.

bool Execute(

const int kernel_index,

const int work_dim,

const uint &work_offset[],

const uint &work_size[],

const uint &local_work_size[]

);

Paramètres

kernel_index

[in] Indice de l'objet noyau.

work_dim

[in] Dimension de l'espace des tâches.

&work_offset[]

[in][out] Décalage initial de l'espace des tâches. Passé par référence.

&work_size[]

[in][out] La taille du sous-ensemble de tâches. Passé par référence.

&local_work_size[]

[in][out] La taille du sous-ensemble local de tâches dans le groupe. Passé par référence.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.