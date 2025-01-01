DokümantasyonBölümler
BufferFromArray

Belirtilen indis üzerinde bir değer dizisinden tampon oluşturur.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // tampon indisi
   T           &data[],               // değer dizisi
   const uint  data_array_offset,     // bayt cinsinden yazma başlangıç konumu
   const uint  data_array_count,      // yazılacak dizi elemanlarının sayısı
   const uint  flags                  // tampon özelliklerini belirten bayrak kombinasyonu
   );

Parametreler

buffer_index

[in]  Indis tamponu.

&data[]

[in]  OpenCL tamponuna yazılacak verilerden oluşan dizi.

data_array_offset

[in]  OpenCL tamponu içinde bayt bazında yazma başlangıç konumu.

data_array_count

[in] Yazılacak değerlerin sayısı.

flags

[in]  Tampon özelliklerini belirten bayrak kombinasyonu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.