Execute

Führt ein OpenCL Programm nach dem angegebenen Index aus.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // Index des Kernels
   const int   work_dim,               // Anzahl der Dimensionen im Raum der Aufgaben 
   const uint  &work_offset[],         // ursprüngliche Verschiebung im Raum der Aufgaben 
   const uint  &work_size[]            // Gesamtzahl der Aufgaben 
   );

Führt ein OpenCL Programm nach dem angegebenen Index mit der gesetzten Anzahl der Aufgaben in einer lokalen Gruppe aus.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // Index des Kernels
   const int   work_dim,               // Anzahl der Dimensionen im Raum der Aufgaben 
   const uint  &work_offset[],         // ursprüngliche Verschiebung im Raum der Aufgaben 
   const uint  &work_size[],           // Gesamtzahl der Aufgaben 
   const uint  &local_work_size[]      // Anzahl der Aufgaben in einer lokalen Gruppe
   );

Parameter

kernel_index

[in]  Index des Kernel-Objekts.

work_dim

[in]  Anzahl der Dimensionen im Raum der Aufgaben.

&work_offset[]

[in]  Ursprüngliche Verschiebung im Raum der Aufgaben.

&work_size[]

[in]  Größe der Untermenge der Aufgaben.

&local_work_size[]

[in]  Größe der lokalen Untermenge der Aufgaben in der Gruppe.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.