- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
Führt ein OpenCL Programm nach dem angegebenen Index aus.
|
bool Execute(
Führt ein OpenCL Programm nach dem angegebenen Index mit der gesetzten Anzahl der Aufgaben in einer lokalen Gruppe aus.
|
bool Execute(
Parameter
kernel_index
[in] Index des Kernel-Objekts.
work_dim
[in] Anzahl der Dimensionen im Raum der Aufgaben.
&work_offset[]
[in] Ursprüngliche Verschiebung im Raum der Aufgaben.
&work_size[]
[in] Größe der Untermenge der Aufgaben.
&local_work_size[]
[in] Größe der lokalen Untermenge der Aufgaben in der Gruppe.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.