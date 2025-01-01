DokümantasyonBölümler
KernelCreate

Belirtilen indis üzerindeki OpenCL programına bir giriş noktası ekler

bool  KernelCreate(
   const int     kernel_index,     // kernel indisi
   const string  kernel_name       // kernelin ismi
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

kernel_name

[in]  Kernel nesnesinin ismi.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.