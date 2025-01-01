DokümantasyonBölümler
Belirtilen indis üzerindeki kernel nesnesinin tanıtıcı değerine dönüş yapar.

int  GetKernel(
   const int  kernel_index      // kernel indisi
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

Dönüş Değeri

Kernel nesnesinin tanıtıcı değeri.