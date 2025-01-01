DokümantasyonBölümler
Belirtilen indis üzerindeki OpenCL fonksiyonu için yerel bellekte bir parametre ayarlar.

bool  SetArgumentLocalMemory(
   const int  kernel_index,          // kernel indisi
   const int  arg_index,             // fonksiyon argümanının indisi
   const int  local_memory_size      // yerel bellek boyutu
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

arg_index

[in]  Fonksiyon argümanının indisi.

local_memory_size

[in]  Yerel bellek boyutu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.