ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаOpenCLExecute 

Execute

Выполняет OpenCL программу по указанному индексу.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // индекс кернела
   const int   work_dim,               // размерность пространства задач 
   const uint  &work_offset[],         // начальное смещение в пространстве задач 
   const uint  &work_size[]            // общее количество задач 
   );

Выполняет OpenCL программу по указанному индексу с заданным количеством задач в локальной группе.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // индекс кернела
   const int   work_dim,               // размерность пространства задач 
   const uint  &work_offset[],         // начальное смещение в пространстве задач 
   const uint  &work_size[],           // общее количество задач 
   const uint  &local_work_size[]      // количество задач в локальной группе 
   );

Параметры

kernel_index

[in]  Индекс объекта кернел.

work_dim

[in]  Размерность пространства задач.

&work_offset[]

[in]  Начальное смещение в пространстве задач.

&work_size[]

[in]  Размер подмножества задач.

&local_work_size[]

[in]  Размер локального подмножества задач в группе.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.