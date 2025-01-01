- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
Выполняет OpenCL программу по указанному индексу.
|
bool Execute(
Выполняет OpenCL программу по указанному индексу с заданным количеством задач в локальной группе.
|
bool Execute(
Параметры
kernel_index
[in] Индекс объекта кернел.
work_dim
[in] Размерность пространства задач.
&work_offset[]
[in] Начальное смещение в пространстве задач.
&work_size[]
[in] Размер подмножества задач.
&local_work_size[]
[in] Размер локального подмножества задач в группе.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.