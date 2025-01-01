DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLBufferRead 

BufferRead

Belirtilen indis üzerindeki OpenCL tamponu bir diziye aktarır.

template<typename T>
bool  BufferRead(
   const int   buffer_index,          // tampon indisi
   T           &data[],               // değer dizisi
   const uint  cl_buffer_offset,      // OpenCL tamponunun başlangıç konumu (bayt cinsinden)
   const uint  data_array_offset,     // yazılacak ilk dizi elemanının indisi
   const uint  data_array_count       // okunacak değerlerin sayısı
   );

Parametreler

buffer_index

[in]  Indis tamponu.

&data[]

[in]  OpenCL tamponunun yazılacağı dizi.

cl_buffer_offset

[in]  OpenCL tamponunda okuma işleminin başlayacağı bayt bazındaki konum değeri.

data_array_offset

[in]  OpenCL tamponunun değerlerini yazmak için, ilk dizi elemanının indisi.

data_array_count

[in]  Okunacak değerlerin sayısı.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.