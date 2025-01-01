DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOpenCLExecute 

Execute

Esegue il programma OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // indice del kernel
   const int   work_dim,               // dimensione dello spazio dei tasks
   const uint  &work_offset[],         // offset iniziale nello spazio dei tasks
   const uint  &work_size[]            // il numero totale dei tasks
   );

Esegue il kernel OpenCL con l'indice specificato e il numero di tasks nel gruppo locale.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // indice del kernel
   const int   work_dim,               // dimensione dello spazio dei tasks
   const uint  &work_offset[],         // offset iniziale nello spazio dei tasks
   const uint  &work_size[],           // numero totale di tasks
   const uint  &local_work_size[]      // numero di tasks nel gruppo locale
   );

Parametri

kernel_index

[in] Indice dell'oggetto kernel.

work_dim

[in] Grandezza dello spazio tasks.

&work_offset[]

[in] [out] Offset iniziale nello spazio tasks. Passati per riferimento.

&work_size[]

[in][out]  La grandezza del sottoinsieme dei tasks . Passati per riferimento.

&local_work_size[]

[in][out]  La grandezza del sottoinsieme dei tasks locali nel gruppo. Passati per riferimento.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.