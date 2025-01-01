- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
Esegue il programma OpenCL in corrispondenza dell'indice specificato.
|
bool Execute(
Esegue il kernel OpenCL con l'indice specificato e il numero di tasks nel gruppo locale.
|
bool Execute(
Parametri
kernel_index
[in] Indice dell'oggetto kernel.
work_dim
[in] Grandezza dello spazio tasks.
&work_offset[]
[in] [out] Offset iniziale nello spazio tasks. Passati per riferimento.
&work_size[]
[in][out] La grandezza del sottoinsieme dei tasks . Passati per riferimento.
&local_work_size[]
[in][out] La grandezza del sottoinsieme dei tasks locali nel gruppo. Passati per riferimento.
Valore di ritorno
In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.