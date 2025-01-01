DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLInitialize 

Initialize

Belirtilen OpenCL programını başlatır.

bool  Initialize(
   const string  program,           // OpenCL programının tanıtıcı değeri
   const bool    show_log=true      // kayıt tut
   );

Parametreler

program

[in]  OpenCL programının tanıtıcı değeri.

show_log=true

[in]  Mesaj kaydını etkinleştir.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.