Belirtilen indis üzerindeki OpenCL start fonksiyonunu siler.

bool  KernelFree(
   const int  kernel_index      // kernel indisi
   );

Parametreler

kernel_index

[in]  Kernel nesnesinin indisi.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.