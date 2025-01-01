MQL5 ReferansıStandart KütüphaneOpenCLSetBuffersCount
SetBuffersCount
Tampon sayısını ayarlar.
|
bool SetBuffersCount(
Parametreler
total_buffers
[in] Tamponların toplam sayısı.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.