SetBuffersCount

Tampon sayısını ayarlar.

bool  SetBuffersCount(
   const int  total_buffers      // Tamponların sayısı
   );

Parametreler

total_buffers

[in]  Tamponların toplam sayısı.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.