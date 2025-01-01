DokümantasyonBölümler
Belirtilen indis üzerindeki tamponu siler.

bool  BufferFree(
   const int  buffer_index      // tampon indisi
   );

Parametreler

buffer_index

[in]  Indis tamponu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.