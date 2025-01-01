문서화섹션
지정된 인덱스에서 OpenCL 프로그램을 실행.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // 커널의 인덱스
   const int   work_dim,               // 작업 공간의 치수
   const uint  &work_offset[],         // 작업 공간의 초기 오프셋
   const uint  &work_size[]            // 작업의 총 수
   );

로컬 그룹의 지정된 인덱스 및 작업 수를 사용하여 OpenCL 커널을 실행.

bool  Execute(
   const int   kernel_index,           // 커널의 인덱스
   const int   work_dim,               // 작업 공간의 치수
   const uint  &work_offset[],         // 작업 공간의 초기 오프셋
   const uint  &work_size[],           // 작업의 총 수
   const uint  &local_work_size[]      // 로컬 그룹의 작업 수
   );

매개변수

kernel_index

[in]  커널 개체의 인덱스.

work_dim

[in]  작업 공간의 치수.

&work_offset[]

[in][out]  작업 공간의 초기 오프셋. 참조로 통과.

&work_size[]

[in][out]  작업 하위 세트의 크기. 참조로 통과.

&local_work_size[]

[in][out]  그룹의 로컬 작업 하위 세트의 크기. 참조로 통과.

값 반환

성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.