- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
지정된 인덱스에서 OpenCL 프로그램을 실행.
|
bool Execute(
로컬 그룹의 지정된 인덱스 및 작업 수를 사용하여 OpenCL 커널을 실행.
|
bool Execute(
매개변수
kernel_index
[in] 커널 개체의 인덱스.
work_dim
[in] 작업 공간의 치수.
&work_offset[]
[in][out] 작업 공간의 초기 오프셋. 참조로 통과.
&work_size[]
[in][out] 작업 하위 세트의 크기. 참조로 통과.
&local_work_size[]
[in][out] 그룹의 로컬 작업 하위 세트의 크기. 참조로 통과.
값 반환
성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.