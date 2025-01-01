ドキュメントセクション
Execute

指定されたインデックスを持つOpenCLカーネルを実行します。

bool  Execute(
  const int  kernel_index,          // カーネルのインデックス
  const int  work_dim,              // 作業空間の寸法
  const uint  &work_offset[],        // 作業空間の初期オフセット
  const uint  &work_size[]           // 作業の数
  );

ローカルグループ内の指定されたインデックスとタスク数でOpenCLカーネルを実行します。

bool  Execute(
  const int  kernel_index,          // カーネルのインデックス
  const int  work_dim,              // 作業空間の寸法
  const uint  &work_offset[],        // 作業空間の初期オフセット
  const uint  &work_size[],          // 作業の数
  const uint  &local_work_size[]      // ローカルグループの作業数
  );

パラメータ

kernel_index

[in]  カーネルオブジェクトのインデックス

work_dim

[in]  作業空間の寸法

&work_offset[]

[in][out] 作業空間の初期オフセット参照で引き渡されます。

&work_size[]

[in]  作業サブセットのサイズ参照で引き渡されます。

&local_work_size[]

[in][out] 作業サブセットのサイズ参照で引き渡されます。

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false