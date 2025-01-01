- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
Execute
指定されたインデックスを持つOpenCLカーネルを実行します。
|
bool Execute(
ローカルグループ内の指定されたインデックスとタスク数でOpenCLカーネルを実行します。
|
bool Execute(
パラメータ
kernel_index
[in] カーネルオブジェクトのインデックス
work_dim
[in] 作業空間の寸法
&work_offset[]
[in][out] 作業空間の初期オフセット参照で引き渡されます。
&work_size[]
[in] 作業サブセットのサイズ参照で引き渡されます。
&local_work_size[]
[in][out] 作業サブセットのサイズ参照で引き渡されます。
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は false