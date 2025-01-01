DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLBufferFromArray 

BufferFromArray

Erstellt einen Puffer nach dem angegebenen Index aus dem Array von Werten.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // Index des Puffers
   T           &data[],               // Array von Werten
   const uint  data_array_offset,     // Verschiebung im Array von Werten in Bytes
   const uint  data_array_count,      // Anzahl der Werte aus dem Array für Schreiben
   const uint  flags                  // Kombination von Flags, die Puffereigenschaften setzen
   );

Parameter

buffer_index

[in]  Pufferindex.

&data[]

[in]  Array von Werten, die in den OpenCL Puffer geschrieben werden müssen.

data_array_offset

[in]  Verschiebung im Array von Werten in Bytes, von dem das Schreiben beginnt.

data_array_count

[in]  Anzahl von Werten, die geschrieben werden müssen.

flags

[in]  Eigenschaften des Puffers, die über die Kombination der Flags gesetzt werden.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.