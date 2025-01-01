- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferFromArray
Erstellt einen Puffer nach dem angegebenen Index aus dem Array von Werten.
|
template<typename T>
Parameter
buffer_index
[in] Pufferindex.
&data[]
[in] Array von Werten, die in den OpenCL Puffer geschrieben werden müssen.
data_array_offset
[in] Verschiebung im Array von Werten in Bytes, von dem das Schreiben beginnt.
data_array_count
[in] Anzahl von Werten, die geschrieben werden müssen.
flags
[in] Eigenschaften des Puffers, die über die Kombination der Flags gesetzt werden.
Rückgabewert
Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.