BufferFromArray

Erstellt einen Puffer nach dem angegebenen Index aus dem Array von Werten.

template<typename T>

bool BufferFromArray(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count,

const uint flags

);

Parameter

buffer_index

[in] Pufferindex.

&data[]

[in] Array von Werten, die in den OpenCL Puffer geschrieben werden müssen.

data_array_offset

[in] Verschiebung im Array von Werten in Bytes, von dem das Schreiben beginnt.

data_array_count

[in] Anzahl von Werten, die geschrieben werden müssen.

flags

[in] Eigenschaften des Puffers, die über die Kombination der Flags gesetzt werden.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich, gibt true zurück, andernfalls false.