BufferFromArray

Создает буфер по указанному индексу из массива значений.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // индекс буфера
   T           &data[],               // массив значений
   const uint  data_array_offset,     // смещение в массиве значений в байтах
   const uint  data_array_count,      // количество значений из массива для записи
   const uint  flags                  // комбинация флагов, задающих свойства буфера
   );

Параметры

buffer_index

[in]  Индекс буфера.

&data[]

[in]  Массив значений, которые необходимо записать в буфер OpenCL.

data_array_offset

[in]  Смещение в массиве значений в байтах, с которого начинается запись.

data_array_count

[in]  Количество значений, которые нужно записать.

flags

[in]  Свойства буфера, задаваемые через комбинацию флагов.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.