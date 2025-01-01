- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferFromArray
Cria o buffer segundo o índice especificado a partir da matriz de valores.
|
template<typename T>
Parâmetros
buffer_index
[in] Índice de buffer.
&data[]
[in] Matriz de valores que devem ser registrados no buffer OpenCL.
data_array_offset
[in] Deslocamento na matriz de valores em bytes, a partir do qual começa o registro.
data_array_count
[in] Número de valores que é preciso registrar.
flags
[in] Propriedades do buffer a ser definidas através da combinação de sinalizadores.
Valor de retorno
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.