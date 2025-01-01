DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoOpenCLBufferFromArray 

BufferFromArray

Cria o buffer segundo o índice especificado a partir da matriz de valores.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // índice de buffer
   T           &data[],               // matriz de valores
   const uint  data_array_offset,     // deslocamento - em bytes - na matriz de valores
   const uint  data_array_count,      // número de valores a partir da matriz para registro
   const uint  flags                  // // combinação de sinalizadores que definem as propriedades do buffer
   );

Parâmetros

buffer_index

[in]  Índice de buffer.

&data[]

[in]  Matriz de valores que devem ser registrados no buffer OpenCL.

data_array_offset

[in]  Deslocamento na matriz de valores em bytes, a partir do qual começa o registro.

data_array_count

[in]  Número de valores que é preciso registrar.

flags

[in]  Propriedades do buffer a ser definidas através da combinação de sinalizadores.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false.