Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarOpenCLBufferFromArray 

BufferFromArray

Crea un búfer según el índice indicado de la matriz de valores.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // índice del búfer
   T           &data[],               // matriz de valores
   const uint  data_array_offset,     // desplazamiento en la matriz de valores en bytes
   const uint  data_array_count,      // número de valores de la matriz para la escritura
   const uint  flags                  // combinación de banderas que establecen las propiedades del búfer
   );

Parámetros

buffer_index

[in]  Índice del búfer.

&data[]

[in]  Matriz de valores que hay que escribir en el búfer OpenCL.

data_array_offset

[in]  Desplazamiento en la matriz de valores en bytes, desde donde comienza la escritura.

data_array_count

[in]  Número de valores a escribir.

flags

[in]  Propiedades del búfer establecidas con una combinación de banderas.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.