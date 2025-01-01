BufferFromArray

Crea un búfer según el índice indicado de la matriz de valores.

template<typename T>

bool BufferFromArray(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count,

const uint flags

);

Parámetros

buffer_index

[in] Índice del búfer.

&data[]

[in] Matriz de valores que hay que escribir en el búfer OpenCL.

data_array_offset

[in] Desplazamiento en la matriz de valores en bytes, desde donde comienza la escritura.

data_array_count

[in] Número de valores a escribir.

flags

[in] Propiedades del búfer establecidas con una combinación de banderas.

Valor devuelto

En caso de que la ejecución tenga éxito, devuelve true, de lo contrario, false.