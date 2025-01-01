DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard OpenCL BufferFromArray 

BufferFromArray

Crée un buffer à l'indice spécifié à partir d'un tableau de valeurs.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // indice du buffer
   T           &data[],               // tableau de valeurs
   const uint  data_array_offset,     // décalage dans le tableau de valeurs, en octets
   const uint  data_array_count,      // nombre de valeurs du tableau à écrire
   const uint  flags                  //combinaison de flags définissant les propriétés du buffer
   );

Paramètres

buffer_index

[in]  Indice du buffer.

&data[]

[in]  Un tableau de valeurs à écrire dans le buffer OpenCL.

data_array_offset

[in]  Décalage dans le tableau de valeurs en octets, à partir duquel l'écriture des valeurs commence.

data_array_count

[in] Le nombre de valeurs à écrire.

flags

[in]  Propriétés du buffer définies avec une combinaison de flags.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.