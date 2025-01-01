BufferFromArray

Crée un buffer à l'indice spécifié à partir d'un tableau de valeurs.

template<typename T>

bool BufferFromArray(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count,

const uint flags

);

Paramètres

buffer_index

[in] Indice du buffer.

&data[]

[in] Un tableau de valeurs à écrire dans le buffer OpenCL.

data_array_offset

[in] Décalage dans le tableau de valeurs en octets, à partir duquel l'écriture des valeurs commence.

data_array_count

[in] Le nombre de valeurs à écrire.

flags

[in] Propriétés du buffer définies avec une combinaison de flags.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie, sinon - false.