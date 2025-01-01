문서화섹션
값 배열에서 지정한 인덱스에 버퍼를 생성하기.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // 버퍼 인덱스
   T           &data[],               // 값의 배열
   const uint  data_array_offset,     // 값 배열의 오프셋(바이트)
   const uint  data_array_count,      // 쓸 배열의 값 수
   const uint  flags                  // 버퍼 속성을 정의하는 플래그의 조합
   );

매개변수

buffer_index

[in]  인덱스 버퍼.

&data[]

[in]  OpenCL 버퍼에 기록할 값의 배열.

data_array_offset

[in]  바이트 단위 값 배열에서 오프셋 되며, 여기서 값 쓰기가 시작됩니다.

data_array_count

[in] 기록할 값의 수.

flags

[in]  플래그의 조합을 사용하여 설정된 버퍼 속성.

값 반환

성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.