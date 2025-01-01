MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferFromArray
BufferFromArray
값 배열에서 지정한 인덱스에 버퍼를 생성하기.
|
template<typename T>
매개변수
buffer_index
[in] 인덱스 버퍼.
&data[]
[in] OpenCL 버퍼에 기록할 값의 배열.
data_array_offset
[in] 바이트 단위 값 배열에서 오프셋 되며, 여기서 값 쓰기가 시작됩니다.
data_array_count
[in] 기록할 값의 수.
flags
[in] 플래그의 조합을 사용하여 설정된 버퍼 속성.
값 반환
성공적 실행의 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.