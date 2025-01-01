- BufferCreate
- BufferFree
- BufferFromArray
- BufferRead
- BufferWrite
- Execute
- GetContext
- GetKernel
- GetKernelName
- GetProgram
- Initialize
- KernelCreate
- KernelFree
- SetArgument
- SetArgumentBuffer
- SetArgumentLocalMemory
- SetBuffersCount
- SetKernelsCount
- Shutdown
- SupportDouble
BufferFromArray
Creates a buffer at the specified index from an array of values.
|
template<typename T>
Parameters
buffer_index
[in] Index buffer.
&data[]
[in] An array of values to be written into the OpenCL buffer.
data_array_offset
[in] Offset in the array of values in bytes, from which writing of values begins.
data_array_count
[in] The number of values to be written.
flags
[in] Buffer properties that are set using a combination of flags.
Return Value
In case of successful execution, returns true, otherwise - false.