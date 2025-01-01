DocumentationSections
Creates a buffer at the specified index from an array of values.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // buffer index
   T           &data[],               // array of values
   const uint  data_array_offset,     // offset in the array of values, in bytes
   const uint  data_array_count,      // number of values from the array to write
   const uint  flags                  // combination of flags that define the buffer properties
   );

Parameters

buffer_index

[in]  Index buffer.

&data[]

[in]  An array of values to be written into the OpenCL buffer.

data_array_offset

[in]  Offset in the array of values in bytes, from which writing of values begins.

data_array_count

[in] The number of values to be written.

flags

[in]  Buffer properties that are set using a combination of flags.

Return Value

In case of successful execution, returns true, otherwise - false.