BufferFromArray

在指定索引从数组值创建缓冲区。

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // 缓冲区索引
   T           &data[],               // 数组值
   const uint  data_array_offset,     // 以字节为单位的数组值抵消
   const uint  data_array_count,      // 要编写的数组值数
   const uint  flags                  // 定义缓冲区属性的标识组合
   );

参数

buffer_index

[in]  缓冲区索引。

&data[]

[in]  将要写入OpenCL缓冲区的数组值。

data_array_offset

[in]  以字节为单位的数组值抵消，自初始值开始。

data_array_count

[in] 将编写的值数。

flags

[in]  使用标识组合设置缓冲区属性。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。