Crea un buffer in corrispondenza dell'indice specificato da un array di valori.

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
   const int   buffer_index,          // indice buffer
   T           &data[],               // array di valori
   const uint  data_array_offset,     // offset nell' array di valori, in bytes
   const uint  data_array_count,      // numero di valori dall'array, da scrivere 
   const uint  flags                  // combinazione di flags che definiscono le proprietà del buffer
   );

Parametri

buffer_index

[in]  Indice buffer.

&data[]

[in] Un array di valori da scrivere nel buffer OpenCL.

data_array_offset

[in] Offset nell'array di valori in byte, da cui la scrittura dei valori inizia.

data_array_count

[in] Il numero di valori da scrivere.

flags

[in] Proprietà Buffer impostate utilizzando una combinazione di flags.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.