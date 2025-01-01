BufferFromArray

Crea un buffer in corrispondenza dell'indice specificato da un array di valori.

template<typename T>

bool BufferFromArray(

const int buffer_index,

T &data[],

const uint data_array_offset,

const uint data_array_count,

const uint flags

);

Parametri

buffer_index

[in] Indice buffer.

&data[]

[in] Un array di valori da scrivere nel buffer OpenCL.

data_array_offset

[in] Offset nell'array di valori in byte, da cui la scrittura dei valori inizia.

data_array_count

[in] Il numero di valori da scrivere.

flags

[in] Proprietà Buffer impostate utilizzando una combinazione di flags.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione di successo, restituisce true, altrimenti - false.