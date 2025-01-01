MQL5 リファレンス標準ライブラリOpenCLBufferFromArray
BufferFromArray
指定されたインデックスで値の配列からバッファを作成します。
template<typename T>
パラメータ
buffer_index
[in] インデックスバッファ
&data[]
[in] OpenCLバッファに書き込まれる値の配列
data_array_offset
[in] 値の書き込みが始まる配列の値のオフセット（バイト単位）
data_array_count
[in] 書き込まれる値の数
フラグ
[in] フラグの組み合わせで指定されるバッファプロパティ
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は false