指定されたインデックスで値の配列からバッファを作成します。

template<typename T>
bool  BufferFromArray(
  const int  buffer_index,          // バッファインデックス
  T          &data[],              // 値の配列
  const uint  data_array_offset,    // 値の配列のオフセット（バイト単位）
  const uint  data_array_count,      // 書き込む配列からの値の数
  const uint  flags                  // バッファのプロパティを定義するフラグの組み合わせ
  );

パラメータ

buffer_index

[in]  インデックスバッファ

&data[]

[in]  OpenCLバッファに書き込まれる値の配列

data_array_offset

[in]  値の書き込みが始まる配列の値のオフセット（バイト単位）

data_array_count

[in] 書き込まれる値の数

フラグ

[in]  フラグの組み合わせで指定されるバッファプロパティ

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は false