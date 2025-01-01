DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıOpenCL ile ÇalışmaCLExecutionStatus 

CLExecutionStatus

OpenCL programının çalışma durumuna dönüş yapar.

int  CLExecutionStatus(
   int   kernel            // OpenCL programının işleyicisi
   );

Parametreler

kernel

[in]  Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri.

Dönüş Değeri

OpenCL programının çalışma durumuna dönüş yapar. Dönüş değeri şunlardan biri olabilir:

  • CL_COMPLETE=0 – program tamamlandı,
  • CL_RUNNING=1 – çalışıyor,
  • CL_SUBMITTED=2 – çalıştırma için sunuldu,
  • CL_QUEUED=3 – sıraya eklendi,
  • -1 (eksi bir) – CLExecutionStatus() çalıştırılırken bir hata oluştu.