CLExecutionStatus
OpenCL programının çalışma durumuna dönüş yapar.
int CLExecutionStatus(
Parametreler
kernel
[in] Bir OpenCL programının kernelinin tanıtıcı değeri.
Dönüş Değeri
OpenCL programının çalışma durumuna dönüş yapar. Dönüş değeri şunlardan biri olabilir:
- CL_COMPLETE=0 – program tamamlandı,
- CL_RUNNING=1 – çalışıyor,
- CL_SUBMITTED=2 – çalıştırma için sunuldu,
- CL_QUEUED=3 – sıraya eklendi,
- -1 (eksi bir) – CLExecutionStatus() çalıştırılırken bir hata oluştu.