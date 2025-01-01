MQL5 ReferenceConversion FunctionsStringToColor
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
Converting "R,G,B" string or string with color name into color type value.
color StringToColor(
Parameters
color_string
[in] String representation of a color of "R,G,B" type or name of one of predefined Web-colors.
Return Value
Color value.
Example:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
See also