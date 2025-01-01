DocumentationSections
StringToColor

Converting "R,G,B" string or string with color name into color type value.

color  StringToColor(
   string  color_string      // string representation of color
   );

Parameters

color_string

[in]  String representation of a color of "R,G,B" type or name of one of predefined Web-colors.

Return Value

Color value.

 

Example:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- change color a little
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

See also

ColorToString, ColorToARGB