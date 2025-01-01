DocumentationSections
CharArrayToString

It copies and converts part of array of uchar type into a returned string.

string  CharArrayToString(
   uchar  array[],              // array
   int    start=0,              // starting position in the array
   int    count=-1              // number of symbols
   uint    codepage=CP_ACP      // code page
   );

Parameters

array[]

[in]  Array of uchar type.

start=0

[in]  Position from which copying starts. by default 0 is used.

count=-1

[in]  Number of array elements for copying. Defines the length of a resulting string. Default value is -1, which means copying up to the array end, or till terminal 0.

codepage=CP_ACP

[in]  The value of the code page. There is a number of built-in constants for the most used code pages.

Return Value

String.

 

Example:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create an array with symbol codes
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- print an array of codes converted into a string in the journal
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- create an array with symbol codes and terminal zero
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- print the second array of codes with terminal zero in the journal
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
   result:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

See also

StringToCharArray, ShortArrayToString, Use of a Codepage

 