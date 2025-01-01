- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
CharArrayToString
It copies and converts part of array of uchar type into a returned string.
|
string CharArrayToString(
Parameters
array[]
[in] Array of uchar type.
start=0
[in] Position from which copying starts. by default 0 is used.
count=-1
[in] Number of array elements for copying. Defines the length of a resulting string. Default value is -1, which means copying up to the array end, or till terminal 0.
codepage=CP_ACP
[in] The value of the code page. There is a number of built-in constants for the most used code pages.
Return Value
String.
Example:
|
//+------------------------------------------------------------------+
See also
StringToCharArray, ShortArrayToString, Use of a Codepage