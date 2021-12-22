Diğer Uygulamalar için MetaTrader 5 Fiyat Teklifleri Nasıl Hazırlanır?

İçindekiler





Giriş

MQL5 ile çalışmaya başlamadan önce, alım satım sistemlerinin geliştirilmesi için birçok başka uygulama denedim. Zamanımı boşa harcadığımı söyleyemem. Bunların bazıları, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesine, birçok sorunla başa çıkmasına, bazı yanlış kanılardan kurtulmasına ve programlama dilleri bilgisi olmadan geliştirme için hızlı bir şekilde başka yollar seçmesine olanak tanıyan birkaç faydalı araç içerir.

Bu uygulamalar, geçmiş verilere ihtiyaç duyar. Bazı belirli standart veri biçimlerinin olmaması nedeniyle, gerekli programa uygulanabilir biçimle uyumlu olmaları için (örneğin Excel'de) kullanılmadan önce genellikle düzenlenmeleri gerekti. Gerekli tüm ayrıntıları çözebilseniz dahi, birçok şey yine de manuel olarak yapılmalıdır. Kullanıcılar, MetaTrader 4'ten fiyat tekliflerini gerekli biçime kopyalamak için tasarlanmış farklı script dosyası sürümleri bulabilir. Böyle bir talep olması halinde, MQL5 için script dosyasının sürümünü de geliştirebiliriz.





1. Ele Alınan Konular

Makalede, aşağıdaki konuları ele alınmaktadır:

Piyasa İzleme penceresindeki sembol listesi ve sunucudaki ortak sembol listesi ile çalışma.

Mevcut veri derinliğini kontrol etme ve gerekirse çeşitli durumların doğru şekilde ele alınmasıyla eksik miktarı indirme.

Özel panel grafiğinde ve günlüğünde istenen verilerle ilgili bilgileri görüntüleme.

Kullanıcı tanımlı biçimde dosyalama için veri hazırlama.

Dosya dizinleri oluşturma.

Veri dosyalama.





2. Veri Biçimi

NeuroShell DayTrader Professional'da (NSDT) kullanılması amaçlanan verilerin hazırlanmasına bir örnek vereceğim. NSDT sürüm 5 ve 6'yı denedim ve veri biçimi için farklı gereklilikleri olduğunu öğrendim. NSDT sürümü 5'in tarih ve saat verileri farklı sütunlarda olmalıdır. Dosyadaki ilk satır aşağıdaki görünüme sahip olmalıdır:

"Tarih" "Saat" "Açılış" "Yüksek" "Düşük" "Kapanış" "Hacim"

NSDT sürümü 6'daki başlık satırı, uygulamanın bir dosyayı kabul etmesine izin vermek için farklı bir görünüme sahip olmalıdır. Bu, tarih ve saatin aynı sütunda olması gerektiği anlamına gelir:

Tarih,Açılış,Yüksek,Düşük,Kapanış,Hacim

MetaTrader 5, kullanıcıların fiyat tekliflerini *.csv dosyalarına kaydetmesine olanak tanır. Bir dosyadaki veriler, aşağıdaki gibi görünür:





Şek. 1. MetaTrader 5 terminali tarafından kaydedilen veriler



Ancak, tarihin başka bir biçimi olması gerektiği için, yalnızca başlık satırını düzenleyemeyiz. NSDT s.5 için:

gg.aa.yyyy,ss:dd,Açılış,Yüksek,Düşük,Kapanış,Hacim



gg/aa/yyyy ss:dd,Açılış,Yüksek,Düşük,Kapanış,Hacim

NSDT s.6 için:

Açılır listeler, kullanıcıların gerekli biçimi seçebilecekleri script dosyası harici parametrelerinde kullanılacaktır. Başlık ve tarih biçimlerini seçmenin yanı sıra, kullanıcılara dosyalara yazmak istedikleri verileri, sembollerin sayısını seçme imkanı sunacağız. Bunu yapmak için, üç sürüm hazırlayacağız:

Verileri yalnızca (YALNIZCA MEVCUT SEMBOL) script dosyası başlatılmış olan mevcut sembolün üzerine yazın.

Verileri, Piyasa İzleme penceresinde yer alan sembollerin üzerine yazın (MARKETWATCH SEMBOLLERİ).

Verileri sunucuda bulunan tüm sembollerin üzerine yazın (TÜM LİSTE SEMBOLLERİ).

Bu tür listeleri oluşturmak için script dosyası kodunda harici parametrelerden önce aşağıdaki kodu girelim:



enum FORMAT_HEADERS { NSDT_5 = 0 , NSDT_6 = 1 }; enum FORMAT_DATETIME { SEP_POINT1 = 0 , SEP_POINT2 = 1 , SEP_SLASH1 = 2 , SEP_SLASH2 = 3 }; enum CURRENT_MARKETWATCH { CURRENT = 0 , MARKETWATCH = 1 , ALL_LIST_SYMBOLS = 2 };

Numaralandırmalar hakkında daha fazla bilgi MQL5 Referansı'nda bulunabilir.





3. Programın Harici Parametreleri

Şimdi, script dosyasının tüm harici parametrelerinin tam listesini oluşturabiliriz:



input datetime start_date = D'01.01.2011' ; input datetime end_date = D'18.09.2012' ; input FORMAT_HEADERS format_headers = NSDT_5; input FORMAT_DATETIME format_date = SEP_POINT2; input CURRENT_MARKETWATCH curr_mwatch = CURRENT; input bool clear_mwatch = true ; input bool show_progress = true ;

Harici parametreler, aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

Kullanıcılar, Başlangıç Tarihi (start_date) ve Bitiş Tarihi (end_date) parametrelerini kullanarak bir tarih aralığı belirleyebilir.

Başlık Biçimi (format_headers) açılır listesi, kullanıcıların bir başlık biçimi seçmesine olanak tanır.

Tarih Saat Biçimi (format_date) açılır listesi, kullanıcıların tarih ve saat biçimlerini seçmesine olanak tanır.

Mod Yazma Sembolleri (curr_mwatch) açılır listesi, kullanıcıların dosyalama için sembol sayısını seçmesine olanak tanır.

Piyasa İzlemeyi Temizle (clear_mwatch) parametresi true ise, kullanıcıların dosyalamadan sonra Piyasa İzleme penceresinden tüm sembolleri silmesine olanak tanır. Bu, yalnızca şu anda etkin olmayan grafikleri içeren sembollerle ilgilidir.

İlerlemeyi Göster (%) (show_progress) parametresi, veri panelinde dosyalama ilerlemesini gösterir. Bu parametre devre dışı bırakılırsa dosyalama daha hızlı gerçekleştirilecektir.

Başlatma sırasında harici parametrelerin nasıl görüneceği aşağıda açıklanmıştır:





Şek. 2. Uygulamanın harici parametreleri







4. Bir Kullanıcı Tarafından Girilen Parametreleri Kontrol Etme

Temel koddan önce kullanıcılar tarafından girilen parametreleri kontrol etmek için işlev oluşturalım. Örneğin, Başlangıç Tarihi parametresindeki başlangıç tarihi, Bitiş Tarihindekinden önce olmalıdır. Başlıkların biçimi, tarih ve saat biçimleriyle eşleşmelidir. Bir kullanıcı, parametreleri ayarlarken bazı hatalar yaptıysa aşağıdaki uyarı mesajı görüntülenir ve program durur.

Örnek uyarı mesajı:





Şek. 3. Hatalı şekilde belirtilen parametrelere ilişkin örnek hata mesajı







ValidationParameters() işlevi:

bool ValidationParameters() { if (start_date>=end_date) { MessageBox ( "The start date should be earlier than the ending one!



" "Application cannot continue. Please retry." , "Parameter error!" , MB_ICONERROR ); return ( true ); } if (format_headers==NSDT_5 && (format_date==SEP_POINT1 || format_date==SEP_SLASH1)) { MessageBox ( "For the headers of the following format:



" "\"Date\" " "\"Time\" " "\"Open\" " "\"High\" " "\"Low\" " "\"Close\" " "\"Volume\"



" "Date/time format can be selected out of two versions:



" "dd.mm.yyyy, hh:mm

" "dd/mm/yyyy, hh:mm



" "Application cannot continue. Please retry." , "Header and date/time formats do not match!" , MB_ICONERROR ); return ( true ); } if (format_headers==NSDT_6 && (format_date==SEP_POINT2 || format_date==SEP_SLASH2)) { MessageBox ( "For the headers of the following format:



" "Date,Open,High,Low,Close,Volume



" "Date/time format can be selected out of two versions:



" "dd.mm.yyyy hh:mm

" "dd/mm/yyyy hh:mm



" "Application cannot continue. Please retry." , "Header and date/time formats do not match!" , MB_ICONERROR ); return ( true ); } return ( false ); }





5. Genel Değişkenler

Ardından, script dosyasında kullanılacak tüm genel değişkenleri ve dizileri belirlemeliyiz:

MqlRates rates[]; string symbols[]; string arr_nmobj[ 22 ]= { "fon" , "hd01" , "nm01" , "nm02" , "nm03" , "nm04" , "nm05" , "nm06" , "nm07" , "nm08" , "nm09" , "nm10" , "nm11" , "nm12" , "nm13" , "nm14" , "nm15" , "nm16" , "nm17" , "nm18" , "nm19" , "nm20" }; string arr_txtobj[ 21 ]; string path= "" ; int cnt_symb= 0 ; int sz_arr_symb= 0 ; int bars= 0 ; int copied_bars= 0 ; double pgs_pcnt= 0 ; int hFl= INVALID_HANDLE ; string sdt= "" , dd= "" , mm= "" , yyyy= "" , tm= "" , sep= "" ; int max_bars= 0 ; datetime first_date= 0 , first_termnl_date= 0 , first_server_date= 0 , check_start_date= 0 ;





6. Bilgi Paneli

Şimdi, bilgi panelinde görüntülenecek olan öğelerle ilgilenmeliyiz. Arka plan olarak üç tür grafik nesnesi kullanılabilir:

En basit ve bariz olanı – "Dikdörtgen etiket" (OBJ_RECTANGLE_LABEL).

Arayüzlerinin benzersiz bir görünüme sahip olmasını isteyenler "Bitmap" nesnesini (OBJ_BITMAP) kullanabilirler.

"Düzenle" nesnesi (OBJ_EDIT) arka plan olarak da kullanılabilir. Metin girme olasılığını kaldırmak için "salt okunur" özelliğini ayarlayın. "Düzenle" nesnesini kullanmanın başka bir avantajı daha vardır. Bir Expert Advisor'da bir bilgi paneli oluşturduysanız ve görselleştirme modundaki testler sırasında aynı görünüme sahip olmasını istiyorsanız, son tür bunu başarmanın tek yöntemidir. Görselleştirme modunda testler sırasında ne OBJ_RECTANGLE_LABEL ne de OBJ_BITMAP görüntülenmez.

Bizim durumumuzda Expert Advisor yerine yalnızca bir script dosyası geliştirilse de, örnek olarak OBJ_EDIT nesneli arka plan yapılacaktır. Sonuç, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:





Şek. 4. Bilgi paneli







Panelde gösterilen tüm verileri açıklayalım:

Sembol (geçerli/toplam) – O anda indirilen/kopyalanan/yazılan verinin bulunduğu sembol. Parantez içindeki soldaki sayı, geçerli sembol numarasını gösterir. Sağdaki sayı, script dosyasının çalışacağı ortak sembol sayısını gösterir.

(geçerli/toplam) – O anda indirilen/kopyalanan/yazılan verinin bulunduğu sembol. Parantez içindeki soldaki sayı, geçerli sembol numarasını gösterir. Sağdaki sayı, script dosyasının çalışacağı ortak sembol sayısını gösterir. Yol Sembolü – Ait olduğu sembol yolu veya kategorisi. Piyasa İzleme penceresinde sağ tıklayıp "Semboller…" öğesini seçerek bağlam menüsünü açarsanız, tüm sembollerin listesini içeren pencere görüntülenir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi terminalin Kullanım Kılavuzunda bulabilirsiniz.

– Ait olduğu sembol yolu veya kategorisi. Piyasa İzleme penceresinde sağ tıklayıp "Semboller…" öğesini seçerek bağlam menüsünü açarsanız, tüm sembollerin listesini içeren pencere görüntülenir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi terminalin Kullanım Kılavuzunda bulabilirsiniz. Zaman dilimi – Dönem (zaman dilimi). Script dosyasının başlatılacağı zaman dilimi kullanılacaktır.

– Dönem (zaman dilimi). Script dosyasının başlatılacağı zaman dilimi kullanılacaktır. Giriş Başlangıç Tarihi – Script dosyası parametrelerinde bir kullanıcı tarafından belirtilen veri başlangıç tarihi.

– Script dosyası parametrelerinde bir kullanıcı tarafından belirtilen veri başlangıç tarihi. İlk Tarih (H1) – Mevcut zaman diliminin ilk kullanılabilir veri tarihi (çubuk).

– Mevcut zaman diliminin ilk kullanılabilir veri tarihi (çubuk). İlk Terminal Tarihi (M1) – Halihazırda mevcut terminal verilerinde M1 zaman diliminin ilk kullanılabilir tarihi.

– Halihazırda mevcut terminal verilerinde M1 zaman diliminin ilk kullanılabilir tarihi. İlk Sunucu Tarihi (M1) – Sunucudaki M1 zaman diliminin ilk kullanılabilir tarihi.

– Sunucudaki M1 zaman diliminin ilk kullanılabilir tarihi. Seçenekler Terminalindeki Maks. Çubuk – Terminal ayarlarında belirtilen grafikte görüntülenecek maksimum çubuk sayısı.

– Terminal ayarlarında belirtilen grafikte görüntülenecek maksimum çubuk sayısı. Kopyalanan Çubuklar – Yazılmak üzere kopyalanan çubukların sayısı.

– Yazılmak üzere kopyalanan çubukların sayısı. İlerleme Değeri Mevcut Sembolü – Mevcut sembolün yazılı verilerinin yüzde değeri.

Aşağıda, bu tür bilgi panelinin kodu bulunmaktadır:

void InfoTable( int s) { int fnt_sz= 8 ; string fnt= "Calibri" ; color clr= clrWhiteSmoke ; int xH= 300 ; int height_pnl= 0 ; int yV1= 1 ,yV2= 12 ,xV1= 165 ,xV2= 335 ,xV3= 1 ; string sf= "" ,stf= "" ,ssf= "" ; bool flg_sf= false ,flg_stf= false ,flg_ssf= false ; if (show_progress) { height_pnl= 138 ; } else { height_pnl= 126 ; } flg_sf= SeriesInfoInteger (symbols[s], _Period , SERIES_FIRSTDATE ,first_date); flg_stf= SeriesInfoInteger (symbols[s], PERIOD_M1 , SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ,first_termnl_date); flg_ssf= SeriesInfoInteger (symbols[s], PERIOD_M1 , SERIES_SERVER_FIRSTDATE ,first_server_date); if (flg_sf) { sf=TSdm(first_date); } else { sf= "?" ; } if (flg_stf) { stf=TSdm(first_termnl_date); } else { stf= "?" ; } if (flg_ssf) { ssf=TSdm(first_server_date); } else { ssf= "?" ; } if (cnt_symb== 0 ) { cnt_symb= 1 ; } int anchor1= ANCHOR_LEFT_UPPER ,anchor2= ANCHOR_RIGHT_UPPER ,corner= CORNER_LEFT_UPPER ; string path_symbol= SymbolInfoString (symbols[s], SYMBOL_PATH ); path_symbol= StringSubstr (path_symbol, 0 , StringLen (path_symbol)- StringLen (symbols[s])); arr_txtobj[ 0 ]= "INFO TABLE" ; arr_txtobj[ 1 ]= "Symbol (current / total) : " ; arr_txtobj[ 2 ]= "" +symbols[s]+ " (" +IS(s+ 1 )+ "/" +IS(cnt_symb)+ ")" ; arr_txtobj[ 3 ]= "Path Symbol : " ; arr_txtobj[ 4 ]=path_symbol; arr_txtobj[ 5 ]= "Timeframe : " ; arr_txtobj[ 6 ]=gStrTF( _Period ); arr_txtobj[ 7 ]= "Input Start Date : " ; arr_txtobj[ 8 ]=TSdm(start_date); arr_txtobj[ 9 ]= "First Date (H1) : " ; arr_txtobj[ 10 ]=sf; arr_txtobj[ 11 ]= "First Terminal Date (M1) : " ; arr_txtobj[ 12 ]=stf; arr_txtobj[ 13 ]= "First Server Date (M1) : " ; arr_txtobj[ 14 ]=ssf; arr_txtobj[ 15 ]= "Max. Bars In Options Terminal : " ; arr_txtobj[ 16 ]=IS(max_bars); arr_txtobj[ 17 ]= "Copied Bars : " ; arr_txtobj[ 18 ]=IS(copied_bars); arr_txtobj[ 19 ]= "Progress Value Current Symbol : " ; arr_txtobj[ 20 ]=DS(pgs_pcnt, 2 )+ "%" ; Create_Edit( 0 , 0 ,arr_nmobj[ 0 ], "" ,corner,fnt,fnt_sz, clrDimGray , clrDimGray , 345 ,height_pnl,xV3,yV1, 2 , C'15,15,15' ); Create_Edit( 0 , 0 ,arr_nmobj[ 1 ],arr_txtobj[ 0 ],corner,fnt, 8 , clrWhite , C'64,0,0' , 345 , 12 ,xV3,yV1, 2 , clrFireBrick ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 2 ],arr_txtobj[ 1 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2, 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 3 ],arr_txtobj[ 2 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2, 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 4 ],arr_txtobj[ 3 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 2 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 5 ],arr_txtobj[ 4 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 2 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 6 ],arr_txtobj[ 5 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 3 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 7 ],arr_txtobj[ 6 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 3 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 8 ],arr_txtobj[ 7 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 4 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 9 ],arr_txtobj[ 8 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 4 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 10 ],arr_txtobj[ 9 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 5 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 11 ],arr_txtobj[ 10 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 5 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 12 ],arr_txtobj[ 11 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 6 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 13 ],arr_txtobj[ 12 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 6 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 14 ],arr_txtobj[ 13 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 7 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 15 ],arr_txtobj[ 14 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 7 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 16 ],arr_txtobj[ 15 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 8 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 17 ],arr_txtobj[ 16 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 8 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 18 ],arr_txtobj[ 17 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 9 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 19 ],arr_txtobj[ 18 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 9 , 0 ); if (show_progress) { Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 20 ],arr_txtobj[ 19 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV1,yV1+yV2* 10 , 0 ); Create_Label( 0 ,arr_nmobj[ 21 ],arr_txtobj[ 20 ],anchor2,corner,fnt,fnt_sz,clr,xV2,yV1+yV2* 10 , 0 ); } } void Create_Label( long chrt_id, string lable_nm, string rename, long anchor, long corner, string font_bsc, int font_size, color font_clr, int x_dist, int y_dist, long zorder) { if ( ObjectCreate (chrt_id,lable_nm, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TEXT ,rename); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONT ,font_bsc); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_COLOR ,font_clr); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } } void Create_Edit( long chrt_id, int nmb_win, string lable_nm, string text, long corner, string font_bsc, int font_size, color font_clr, color font_clr_brd, int xsize, int ysize, int x_dist, int y_dist, long zorder, color clr) { if ( ObjectCreate (chrt_id,lable_nm, OBJ_EDIT ,nmb_win, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONT ,font_bsc); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm,OBJPROP_ALIGN,ALIGN_CENTER); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_COLOR ,font_clr); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_BORDER_COLOR ,font_clr_brd); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_BGCOLOR ,clr); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_XSIZE ,xsize); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_YSIZE ,ysize); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetInteger (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_READONLY , true ); ObjectSetString (chrt_id,lable_nm, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); } }

Script dosyası işlemi tamamlandıktan veya script dosyası önceden bir kullanıcı tarafından silindikten sonra, script dosyası tarafından oluşturulan tüm grafik nesneleri silinmelidir. Bunun için aşağıdaki işlevler kullanılacaktır:

void DelAllScriptObjects() { int sz_arr1= ArraySize (arr_nmobj); for ( int i= 0 ; i<sz_arr1; i++) { DelObjbyName(arr_nmobj[i]); } } int DelObjbyName( string Name) { int nm_obj= 0 ; bool res= false ; nm_obj= ObjectFind ( ChartID (),Name); if (nm_obj>= 0 ) { res= ObjectDelete ( ChartID (),Name); if (!res) { Print ( "Object deletion error: - " +ErrorDesc(Error())+ "" ); return ( false ); } } return (res); }





7. Uygulamanın Ana Bloğu

Script dosyalarının ana işlevi OnStart()'tır. Bu, yürütme için diğer tüm işlevleri çağırmak için kullanılan işlevdir. Programın çalışmasına ilişkin ayrıntılar kodda gösterilmiştir:

void OnStart () { if (ValidationParameters()) { return ; } max_bars= TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); GetSymbolsToArray(); sz_arr_symb= ArraySize (symbols); SetSeparateForFormatDate(); for ( int s= 0 ; s<=sz_arr_symb- 1 ; s++) { copied_bars= 0 ; pgs_pcnt= 0.0 ; InfoTable(s); ChartRedraw (); int res=GetDataCurrentSymbol(s); if (res== 0 ) { BC } if (res== 2 ) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

User deleted the script!" ); break ; } if ((path=CheckCreateGetPath(s))== "" ) { BC } WriteDataToFile(s); } DelSymbolsFromMarketWatch(); Sleep ( 1000 ); DelAllScriptObjects(); }

Temel etkinliklerin gerçekleştiği işlevleri inceleyelim.

Sembol dizisi (symbols[]), GetSymbolsToArray() işlevinde sembol adlarıyla doldurulur. Dizi boyutu ve içindeki sembol sayısı, bir kullanıcı tarafından Mod Yazma Sembolleri (curr_mwatch) parametresinde seçilen değişkene bağlıdır.

Kullanıcının yalnızca bir sembolden gelen verilere sahip olması gerekiyorsa, dizi boyutu 1'e eşittir.

ArrayResize (symbols, 1 ); symbols[ 0 ]= _Symbol ;

Kullanıcı, Piyasa İzleme penceresinden tüm sembollere veya mevcut tüm sembollere ilişkin verileri almak isterse, dizi boyutu aşağıdaki işlev ile tanımlanacaktır:

int SymbolsTotal ( bool selected );

Neredeyse aynı koda sahip iki değişken için iki blok oluşturulmasını önlemek için, true veya false değerini döndürecek olan MWatchOrAllList() işaretçi işlevi yapacağız. Bu değer, sembol listesinin nereden alınacağını tanımlar - yalnızca Piyasa İzleme penceresinden (true) veya mevcut sembollerin ortak listesinden (false).

bool MWatchOrAllList() { if (curr_mwatch==MARKETWATCH) { return ( true ); } if (curr_mwatch==ALL_LIST_SYMBOLS) { return ( false ); } return ( true ); }

Döngüdeki sembol sayısını elde ettikten sonra, tüm listeyi gözden geçirmeli ve dizi boyutunu bir değer artırarak her yinelemede sembol adını diziye eklemeliyiz. Sembol adı ise SymbolName() işlevi kullanılarak indeks numarasıyla elde edilir.

int SymbolName ( int pos, bool selected );

Sembol listesini seçmek için SymbolName() işlevinde MWatchOrAllList() işaretçi işlevi de kullanılır. GetSymbolsToArray() işlevi tam kodu:

void GetSymbolsToArray() { if (curr_mwatch==CURRENT) { ArrayResize (symbols, 1 ); symbols[ 0 ]= _Symbol ; } if (curr_mwatch==MARKETWATCH || curr_mwatch==ALL_LIST_SYMBOLS) { cnt_symb= SymbolsTotal (MWatchOrAllList()); for ( int i= 0 ; i<=cnt_symb- 1 ; i++) { string nm_symb= "" ; ArrayResize (symbols,i+ 1 ); nm_symb= SymbolName (i,MWatchOrAllList()); symbols[i]=nm_symb; } } }

SetSeparateForFormatDate() işlevi çok basittir. Tarih Saat Biçimi (format_date) parametresinin açılır listesinde kullanıcının tercihine göre tarihte ne tür bir ayırıcı kullanılacağını tanımlamak için kullanılır.

void SetSeparateForFormatDate() { switch (format_date) { case SEP_POINT1 : case SEP_POINT2 : sep= "." ; break ; case SEP_SLASH1 : case SEP_SLASH2 : sep= "/" ; break ; } }

Ardından çeşitli kontroller içeren temel döngü gelir. Tüm kontroller başarılı olursa veriler dosyaya yazılır. Aksi takdirde, döngü bozulur, tüm nesneler grafikten silinir ve script dosyası kaldırılır (bir sembol olması durumunda) veya bir sonraki yineleme başlar (birden fazla sembol olması durumunda). symbols[] dizisinin her sembolü döngüde tutarlı bir şekilde çağrılır. İndeks numarası, döngünün her işlevine gönderilir. Böylece, tüm işlevlerdeki doğru dizi korunur.

Döngüdeki mevcut sembol üzerindeki veriler, döngü gövdesinin en başında her yinelemede alınır. Bunun için GetDataCurrentSymbol() işlevi kullanılır. Bu işlevde neler olacağına bakalım.

Veri kullanılabilirliği, sembol verilerini rate[] dizisine kopyalamadan önce CheckLoadHistory() işlevi kullanılarak kontrol edilir. Bu işlev, geliştiriciler tarafından örnek olarak verilmiştir. İlk sürümü MQL5 Referansı'nda bulunabilir. Bu script dosyasında kullanmak için yalnızca küçük düzeltmeler yaptım. Referans, ayrıntılı bir açıklama içermektedir (onu incelemek de iyi bir fikir olabilir); bu nedenle, hemen hemen aynı olduğu için burada kendi sürümümü göstermeyeceğim. Ayrıca, ayrıntılı açıklamalar içeren kodda bulunabilir.

Şu anda söz edilecek tek şey, CheckLoadHistory() işlevinin hata veya başarılı yürütme kodunu döndürmesidir; buna göre switch işleç bloğundan gelen uygun mesaj günlüğe kaydedilir. Alınan koda göre GetDataCurrentSymbol() işlevi ya işlemine devam eder ya da kodunu döndürür.

Her şey yolunda giderse, geçmiş verileri CopyRates() işlevi kullanılarak kopyalanır. Dizi boyutu genel değişkene kaydedilir. Ardından, 1 kodunun döndürülmesi eşliğinde işlevden çıkış gerçekleştirilir. Bir şeyler ters giderse, işlev, switch işecinde çalışmasını durdurur ve 0 veya 2 kodunu döndürür.

int GetDataCurrentSymbol( int s) { Print ( "------

№" +IS(s+ 1 )+ " >>>" ); int res=CheckLoadHistory(s, _Period ); InfoTable(s); ChartRedraw (); switch (res) { case - 1 : Print ( "Unknown symbol " +symbols[s]+ " (code: -1)!" ); return ( 0 ); case - 2 : Print ( "Number of requested bars exceeds the maximum number that can be displayed on a chart (code: -2)!...

" "...The available amount of data will be used for writing." ); break ; case - 3 : Print ( "Execution interrupted by user (code: -3)!" ); return ( 2 ); case - 4 : Print ( "Download failed (code: -4)!" ); return ( 0 ); case 0 : Print ( "All symbol data downloaded (code: 0)." ); break ; case 1 : Print ( "Time series data is sufficient (code: 1)." ); break ; case 2 : Print ( "Time series created based on existing terminal data (code: 2)." ); break ; default : Print ( "Execution result is not defined!" ); } if ( CopyRates (symbols[s], _Period ,check_start_date,end_date,rates)<= 0 ) { Print ( "Error when copying symbol data " +symbols[s]+ " - " ,ErrorDesc(Error())+ "" ); return ( 0 ); } else { copied_bars= ArraySize (rates); Print ( "Symbol: " ,symbols[s], "; Timeframe: " ,gStrTF( _Period ), "; Copied bars: " ,copied_bars); } return ( 1 ); }

Bunun ardından, program tekrar OnStart() işlevinin ana döngü gövdesinde yer alır. Kod res yerel değişkeni tarafından atanır ve değerine göre kontrol yapılır. Sıfır değeri, bir hata olduğu anlamına gelir. Bu, döngüdeki mevcut sembolün verilerinin yazılamadığı anlamına gelir. Hata açıklaması günlüğe kaydedilir ve döngünün kesilip kesilmeyeceği (bozulup bozulmayacağı) veya bir sonraki yinelemenin başlatılıp başlatılmayacağı (devam) kararı verilir.

if (res== 0 ) { BC }

Yukarıdaki kod satırı, bu seçimin bazı gizemli BC karakterleri tarafından yapıldığını göstermektedir. Bu, bir makro açılımdır. Bununla ilgili daha fazla bilgi MQL5 Referansı'nda bulunabilir. Burada belirtilmesi gereken tek şey, yukarıdaki örnekte (BC) gösterildiği gibi tüm ifadelerin (bir satıra yazılan) kısa bir girişe yapıştırılabilmesidir. Bazı durumlarda, bu yöntem bir işlevden daha kullanışlı ve kompakt olabilir. Mevcut durumda, bu, aşağıdaki gibi görünür:

#define BC if (curr_mwatch==CURRENT) { break ; } if (curr_mwatch==MARKETWATCH || curr_mwatch==ALL_LIST_SYMBOLS) { continue ; }

Aşağıda, bu script dosyasında kullanılan diğer makro açılım örnekleri verilmiştir:

#define nmf __FUNCTION__+ ": " #define TRM_DP TerminalInfoString (TERMINAL_DATA_PATH)

GetDataCurrentSymbol(), 2 değerini döndürürse, program bir kullanıcı tarafından silinmiş demektir. MQL5, bu olayı tanımlamak için IsStopped() işlevini içerir. Bu işlev, programın çalışmasını doğru ve zamanında durdurmak için döngülerde çok yardımcı olabilir. İşlev true değerini döndürürse, program zorla silinmeden önce tüm işlemleri gerçekleştirmek için yaklaşık üç saniye vardır. Bizim durumumuzda, tüm grafik nesneleri kaldırılır ve mesaj günlüğe gönderilir:

if (res== 2 ) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

User deleted the script!" ); break ; }





8. Klasörler Oluşturma ve Verileri Dosyalama

CheckCreateGetPath() işlevi, kök veri klasörünün varlığını kontrol eder. Bunu DATA_OHLC olarak adlandıralım ve C:\Metatrader 5\MQL5\Files'a yerleştirelim. Bu, sembol adlarına sahip klasörler içerecektir. Verileri yazmak için dosyalar orada oluşturulacaktır.

Döngüdeki mevcut sembol için kök klasör veya klasör yoksa, işlev onu oluşturur. Her şey yolunda giderse, işlev, dosya oluşturma yolunu içeren bir dize döndürür. Bir hata durumunda veya kullanıcı tarafından grafikten bir hata veya programı silme girişimi olması durumunda, işlev boş bir dize döndürür.

Aşağıdaki kod, anlaşılmasını kolaylaştıran ayrıntılı açıklamalar içerir:

string CheckCreateGetPath( int s) { int i= 1 ; long search=- 1 ; string ffname= "" ,lpath= "" ; string file= "*.csv" ,folder= "*" ; string root= "DATA_OHLC\\" , fSmb=symbols[s]+ "\\" , fTF=gStrTF( _Period )+ "\\" ; bool flgROOT= false ,flgSYMBOL= false ; lpath=folder; search= FileFindFirst (lpath,ffname); Print ( "Directory: " ,TRM_DP+ "\\MQL5\\Files\\" ); if (ffname==root) { flgROOT= true ; Print ( "Root folder " +root+ " present" ); } if (search!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgROOT) { while ( FileFindNext (search,ffname)) { if ( IsStopped ()) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

User deleted the script!" ); return ( "" ); } if (ffname==root) { flgROOT= true ; Print ( "Root folder " +root+ " present" ); break ; } } } FileFindClose (search); search=- 1 ; } else { Print ( "Error when receiving the search handle or directory " +TRM_DP+ " is empty: " ,ErrorDesc(Error())); } lpath=root+folder; search= FileFindFirst (lpath,ffname); if (ffname==fSmb) { flgSYMBOL= true ; Print ( "Symbol folder " +fSmb+ " present" ); } if (search!= INVALID_HANDLE ) { if (!flgSYMBOL) { while ( FileFindNext (search,ffname)) { if ( IsStopped ()) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

User deleted the script!" ); return ( "" ); } if (ffname==fSmb) { flgSYMBOL= true ; Print ( "Symbol folder" +fSmb+ " present" ); break ; } } } FileFindClose (search); search=- 1 ; } else { Print ( "Error when receiving search handle or the directory " +path+ " is empty" ); } if (!flgROOT) { if ( FolderCreate ( "DATA_OHLC" )) { Print ( "..\DATA_OHLC\\ root folder created" ); } else { Print ( "Error when creating DATA_OHLC: root folder" ,ErrorDesc(Error())); return ( "" ); } } if (!flgSYMBOL) { if ( FolderCreate (root+symbols[s])) { Print ( "..\DATA_OHLC\\" symbol folder created +fSmb+ "" ); return (root+symbols[s]+ "\\" ); } else { Print ( "Error when creating ..\DATA_OHLC\\ symbol folder" +fSmb+ "\: " ,ErrorDesc(Error())); return ( "" ); } } if (flgROOT && flgSYMBOL) { return (root+symbols[s]+ "\\" ); } return ( "" ); }

CheckCreateGetPath() işlevi boş bir satır döndürürse, döngü kesintiye uğrar veya sonraki yineleme zaten bilinen makro açılımı (BC) kullanmaya başlar:

if ((path=CheckCreateGetPath(s))== "" ) { BC }

Bu aşamaya ulaştıysanız, bu, verilerin başarıyla kopyalandığı anlamına gelir ve path string değişkeni, mevcut sembolün verilerini döngüye yazmak için dosya oluşturma yolunu içerir.

Dosyaya veri yazmak için WriteDataToFile() işlevi oluşturun. [Yol]+[dosya adı], işlevin başında oluşturulur. Dosya adı, bir sembol adından ve geçerli zaman diliminden oluşur. Örneğin, EURUSD_H1.csv. Böyle bir ada sahip dosya zaten mevcutsa, yalnızca yazmak için açılır. Daha önce yazılmış veriler silinecektir. Bunun yerine yeni veriler yazılacaktır. Dosya başarıyla oluşturulur/açılırsa, FileOpen() işlevi, dosyaya erişmek için kullanılacak tanıtıcıyı döndürür.

Tanıtıcı kontrol ediliyor. Varsa, başlık satırı yazılır. Uygun satır, kullanıcı tarafından hangi başlıkların seçildiğine bağlı olarak yazılacaktır. Geçmiş verilerini yazma ana döngüsü daha sonra başlar.

Bir sonraki satırı yazmadan önce, bu, kullanıcı tarafından belirtilen biçime dönüştürülmelidir. Bunu yapmak için, çubuğun açılış zamanını almalı ve StringSubstr() işlevini kullanarak gün, ay, yıl ve saat değişkenlere göre ayrı ayrı sıralamalıyız. Ardından, tarih ve saatin tek sütunda mı yoksa kullanıcının belirttiği biçime göre ayrı sütunlarda mı yer alacağını belirlemeliyiz. Ardından tüm parçalar StringConcatenate() işlevi kullanılarak tek bir satırda birleştirilir. Tüm satırlar yazıldıktan sonra dosya FileClose() işlevi ile kapatılır.

WriteDataToFile() işlev kodunun tamamı aşağıda gösterilmiştir:

void WriteDataToFile( int s) { int dgt=( int ) SymbolInfoInteger (symbols[s], SYMBOL_DIGITS ); string nm_fl=path+symbols[s]+ "_" +gStrTF( _Period )+ ".csv" ; hFl= FileOpen (nm_fl, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , ',' ); if (hFl> 0 ) { if (format_headers==NSDT_5) { FileWrite (hFl, "\"Date\" " "\"Time\" " "\"Open\" " "\"High\" " "\"Low\" " "\"Close\" " "\"Volume\"" ); } if (format_headers==NSDT_6) { FileWrite (hFl, "Date" , "Open" , "High" , "Low" , "Close" , "Volume" ); } for ( int i= 0 ; i<=copied_bars- 1 ; i++) { if ( IsStopped ()) { DelAllScriptObjects(); Print ( "------

User deleted the script!" ); break ; } sdt=TSdm(rates[i].time); yyyy= StringSubstr (sdt, 0 , 4 ); mm= StringSubstr (sdt, 5 , 2 ); dd= StringSubstr (sdt, 8 , 2 ); tm= StringSubstr (sdt, 11 ); string sep_dt_tm= "" ; if (format_date==SEP_POINT1 || format_date==SEP_SLASH1) { sep_dt_tm= " " ; } if (format_date==SEP_POINT2 || format_date==SEP_SLASH2) { sep_dt_tm= "," ; } StringConcatenate (sdt,dd,sep,mm,sep,yyyy,sep_dt_tm,tm); FileWrite (hFl, sdt, DS_dgt(rates[i].open,dgt), DS_dgt(rates[i].high,dgt), DS_dgt(rates[i].low,dgt), DS_dgt(rates[i].close,dgt), IS(( int )rates[i].tick_volume)); pgs_pcnt=(( double )(i+ 1 )/copied_bars)* 100 ; InfoTable(s); if (show_progress) { ChartRedraw (); } } FileClose (hFl); } else { Print ( "Error when creating/opening file!" ); } }

Bu, OnStart() işlevinin temel döngüsündeki son işlevdi. Son sembol değilse, bir sonraki için her şey tekrarlanır. Aksi takdirde, döngü bozulur. Kullanıcı, script dosyası parametrelerinde Piyasa İzleme penceresindeki sembol listesini temizlemeyi belirtirse, o anda aktif olmayan grafikleri içeren semboller DelSymbolsFromMarketWatch() işlevi tarafından silinecektir. Bunun ardından, script dosyası tarafından oluşturulan tüm grafik nesneleri silinir ve program durur. Veriler, kullanıma hazırdır.

Verilerin NeuroShell DayTrader Professional'a nasıl indirileceğine ilişkin ayrıntılar blogumda bulunabilir. Script dosyasının çalışmasını gösteren video aşağıda verilmiştir:









Sonuç

Alım satım stratejileri geliştirmek için hangi programı kullanırsam kullanayım, her zaman fikirlerimi daha fazla geliştirmemi engelleyen bazı sınırlamalarla karşılaştım. Nihayetinde, programlamanın bu noktada çok önemli olduğunu anladım. MQL5, gerçekten başarılı olmak isteyen kişiler için en iyi çözümdür. Ancak, yeni fikir arayışı aşamasında, veri analizi ve alım satım stratejilerinin geliştirilmesi için diğer programlar da faydalı olabilir. Tek bir araç kullanmış olsaydım, onları bulmam çok daha uzun sürerdi.

İyi şanslar!