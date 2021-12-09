Yeni Başlayanlar için MQL5'te Özel Göstergeler

Giriş



Herhangi bir entelektüel konuyu (matematik, müzik veya programlama fark etmeksizin) derinlemesine anlamanın temeli, bunların temellerinin incelenmesidir. Oldukça genç bir yaşta benzer bir çalışmanın başlatılması harikadır, bu nedenle temelleri anlamak çok daha kolaydır ve bilgi spesifik ve kapsamlıdır.



Ne yazık ki, çoğu insan finans ve hisse senedi piyasalarını orta yaşta incelemeye başlar, bu nedenle çalışma kolay değildir. Bu makalede, MQL5'i anlamada ve MetaTrader 5 istemci terminali için özel göstergeler yazmada bu ilk engeli aşmaya yardımcı olmaya çalışacağım.



Basit Bir Örnek Olarak SMA Göstergesi



Bir şeyi incelemenin en etkili ve rasyonel yolu, pratik problemlerin çözümüdür. Özel göstergeleri ele alırken, MQL5'te göstergenin işleyişinin temellerini gösteren bir kod içeren basit göstergenin incelenmesiyle başlayacağız.



Örnek olarak, teknik analizin en ünlü göstergesi olan Basit Hareketli Ortalamayı (SMA) ele alalım. Hesaplaması basittir:



SMA = SUM (CLOSE (i), MAPeriod) / MAPeriod



burada:

SUM — değerlerin toplamı;

CLOSE (i) — i. çubuğun kapanış fiyatı;

MAPeriod — ortalamaya ulaşılacak çubuk sayısı (ortalama periyot).

Bu göstergenin herhangi bir fazlalıktan arınmış bir kodu aşağıdadır:

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red input int MAPeriod = 13 ; input int MAShift = 0 ; double ExtLineBuffer[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , MAShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , MAPeriod - 1 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (rates_total < MAPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar, iii; double Sum, SMA; if (prev_calculated == 0 ) first = MAPeriod - 1 + begin; else first = prev_calculated - 1 ; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { Sum = 0.0 ; for (iii = 0 ; iii < MAPeriod; iii++) Sum += price[bar - iii]; SMA = Sum / MAPeriod; ExtLineBuffer[bar] = SMA; } return (rates_total); }

MetaTrader 5 istemci terminalindeki çalışmasının bir sonucu aşağıdadır:



İlk önce iki şeyi dikkate almalıyız - bir yanda kodun her bir dizisinin amacı ve diğer yanda bu program kodu ile istemci terminali arasındaki etkileşim.

Yorumları Kullanma



Gösterge koduna ilk bakışta, göz aşağıdaki gibi nesneleri yakalar:



Doğrudan kodla ilgili olmadıklarını, sadece yorum olduklarını, kod okunabilirliği için tasarlandıklarını ve bu kodun bazı kısımlarının belirli bir anlamsal içeriğini gösterdiğini belirtmek gerekir. Tabii ki, daha fazla basitleştirme için herhangi bir zarar görmeden koddan çıkarılabilirler, ancak bu durumda kod, anlamadaki özlü ve kısa oluşunu kaybeder. Bizim durumumuzda, her zaman bir çift "//" karakteriyle başlayan ve yeni satır başı karakteri ile biten tek satır yorumlarla ilgileniyoruz.



Yorumlarda yazarın bir süre sonra bu kodu anlamaya yardımcı olacak gerekli her şeyi yazabileceği açıktır. Bizim durumumuzda, yorumlanan dizelerin birinci kısmında, göstergenin adı ve yazarı hakkında bilgi var, yorumların ikinci ve üçüncü kısımları OnInit() ve OnCalculate() fonksiyonlarını ayırır. Sondaki son satır sadece program kodunu kapatır.



SMA Kodunun Yapısı



Gördüğümüz gibi, göstergemizin tüm kodu 3 kısma ayrılabilir:



1. Global seviyede parantez olmadan yazılan kod, ilk iki yorum arasında yer alır.

2. OnInit() fonksiyonunun açıklaması.



3. OnCalculate() fonksiyonunun açıklaması.

Programlamada fonksiyonun anlamının matematikten çok daha geniş olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, programlama dillerinde matematiksel fonksiyonlar her zaman bazı giriş parametreleri alır ve hesaplanan değerleri verir, ek olarak, MQL5'teki fonksiyonlar ayrıca bazı grafik işlemlerini, alım satım işlemlerini, dosya işlemlerini vb. gerçekleştirebilir.



Aslında, MQL5'te yazılan herhangi bir gösterge, her zaman, içeriği bireysel olan ve oluşturulan bir göstergenin özelliklerine bağlı olan, kullanıcı tarafından yazılan minimal bir parça setine sahiptir.

Bu bileşenlerin yanı sıra, minimal fonksiyon seti, başka bir MQL5 fonksiyonunun tanımını içerebilir - OnDeInit():



void OnDeinit( const int reason) { }

Bizim durumumuzda bu gerekli değil, bu yüzden burada yoktur.



SMA ve MetaTrader İstemci Terminali Arasındaki Etkileşim



Şimdi SMA.mq5 açıkken MetaEditor'da "Derle" tuşuna bastıktan sonra elde ettiğimiz SMA.ex5 derlenmiş dosya çalışmasını ele alalım. .mq5 uzantılı metin dosyalarının yalnızca metin biçimindeki bir kaynak kodu olduğunu, istemci terminalinde kullanılmak üzere ilk önce derlenmesi gerektiğini belirtmek gerekir.



Bu göstergeyi Gezgin penceresinden bir grafiğe ekledikten sonra MetaTrader, göstergenin ilk kısmının kodunu yürütecektir. Bundan sonra, bu fonksiyonun tek bir uygulaması için OnInit() fonksiyonunu çağıracak ve dahası, her yeni tikte (yeni fiyat teklifinin gelmesinden sonra) OnCalculate() fonksiyonunu çağıracak ve sonuç olarak bu fonksiyonun kodunu çalıştıracaktır. Göstergede OnDeInit() varsa, MetaTrader göstergeyi grafikten ayırdıktan veya zaman dilimi değiştikten sonra bu fonksiyonu çağırır.



Bu açıklamadan sonra göstergenin tüm kısımlarının anlamı ve amacı açıktır. Kodun global seviyedeki ilk kısmında, göstergenin başlangıcından sonra bir kez yürütülen bazı basit operatörler vardır. Ayrıca, göstergenin tüm bloklarında "görünür" olan ve gösterge grafikteyken değerlerini hatırlatan bir değişken bildirimi vardır.



Bir kez yürütülen sabitler ve fonksiyonlar OnInit() fonksiyonunun içinde yer almalıdır, çünkü bunları OnCalculate() fonksiyonunun bloğuna yerleştirmek uygun olmayacaktır. Her bir çubuk için değerlerinin hesaplanmasını sağlayan gösterge hesaplama kodu OnCalculate() fonksiyonuna yerleştirilmelidir.



Gösterge kaldırıldıktan sonra gereksiz çöpleri (varsa) grafikten silen prosedürler OnDeInit() içerisine yerleştirilmelidir. Örneğin, gösterge tarafından oluşturulan grafik nesnelerinin silinmesi için gereklidir.



Bu açıklamalardan sonra yukarıda ele aldığımız gösterge kodunu detaylı olarak incelemeye hazırız.



SMA Göstergesinin Program Kodu

Birinci kod satırı grubu, gösterge ayarlarının ek parametrelerinin belirlenmesine izin veren #property operatörü ile başlar. Olası program özelliklerinin tam listesi MQL5 belgelerinde bulunabilir. Gerekirse, göstergenin ek özelliklerini yazmak mümkündür. Bizim durumumuzda kodun 5 satırı var, her satırın amacı yorumlarda açıklanıyor:



#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red

Satırların sonunda noktalı virgül (";") olmadığına dikkat edin. Nedeni şudur: aslında bizim durumumuzda bu sabitlerin tanımıdır, ancak başka bir şekilde sunulmuştur.



Basit hareketli ortalamamız, bir kullanıcı tarafından değiştirilebilen yalnızca 2 parametreye sahiptir - bu, bir ortalama periyodu ve göstergenin zaman eksenleri boyunca yatay kaymasıdır (çubuk cinsinde). Bu iki parametre, diğer iki kod satırında bildirildiği için, göstergenin giriş değişkenleri olarak bildirilmelidir:



input int MAPeriod = 13 ; nput int MAShift = 0 ;

Bu giriş parametrelerinin bildirilmesinden sonra yorumların olduğunu ve bu yorumların göstergenin "Özellikler" penceresinde giriş parametrelerinin adları olarak görüneceğini unutmayın:







Bizim durumumuzda, bu adlar göstergenin değişken adlarından çok daha açıktır. Bu nedenle, bu yorumlar basit olmalıdır.



Ve parantez içermeyen son kod satırı, ExtLineBuffer[] dinamik dizisinin bildirimidir.

double ExtLineBuffer[];

Birkaç nedenden dolayı bir global değişken olarak bildirilmiştir.



Her şeyden önce, bu dizi gösterge tamponuna dönüştürülmelidir, bu, OnInit() fonksiyonunun bloğunda uygulanır. İkinci olarak, gösterge tamponunun kendisi OnCalculate() fonksiyonu içinde kullanılacaktır. Üçüncü olarak, bu dizi, grafikte bir eğri olarak çizilecek olan göstergenin değerlerini depolayacaktır. Global bir değişken olarak bildirilmiş olması nedeniyle, göstergenin tüm blokları için mevcuttur ve gösterge grafikten ayrılana kadar değerlerini her zaman depolar.



OnInit() fonksiyonunun içeriği yalnızca 3 operatör tarafından sunulur, bunlar MetaTrader istemci terminalinin yerleşik fonksiyonlarıdır.



Birinci fonksiyonun çağrısı, bir boyutlu ExtLineBuffer[] dinamik dizisi ile sıfırıncı gösterge tamponunu atar. Farklı giriş parametreleri değerlerine sahip başka bir fonksiyonun iki çağrısı, göstergenin fiyat ekseni boyunca kaydırılmasına ve MAPeriod numaralı çubuktan çizilmesinin belirtilmesine izin verir.

void OnInit() { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,MAShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,MAPeriod); }

PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun son çağrısı, göstergemizin değerlerine uygulanıyorsa, MAPeriod'a eşit değeri (OnCalculate() fonksiyonunun başlangıç parametresi aracılığıyla) başka bir göstergeye geçirir. Mantık basittir, birinci MaPeriod-1 çubuklarında ortalama bir şey yoktur, bu nedenle bu göstergenin çizilmesi işe yaramaz. Ancak, başka bir göstergenin hesaplamalarının kökenini kaydırmak için bu değer geçirilmelidir.



Özel göstergelerde kullanılan ve göstergenin bu bloğunda bulunabilen yerleşik fonksiyonların tam listesi değildir. Ayrıntılar için MQL5 belgelerine bakın.

Son olarak, OnCalculate() fonksiyonunun kodunu ele alalım. Bu fonksiyonda OnInit() fonksiyonu gibi herhangi bir özel çağrı yoktur, çünkü bu fonksiyonlar MetaTrader istemci terminali tarafından çağrılır. Bu nedenle, fonksiyonun giriş parametreleri sabitler olarak bildirilir.



int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] )

Bu giriş parametreleri değiştirilemez, değerleri bu fonksiyonun kodunda daha sonra kullanılmak üzere istemci terminali tarafından iletilir. OnCalculate fonksiyonunun giriş değişkenleri MQL5'in belgelerinde açıklanmıştır. OnCalculate() fonksiyonu, return(rates_total) fonksiyonunu kullanarak istemci terminali için değerlerini verir. İstemci terminali, OnCalculate() yürütüldükten sonra mevcut tikin bu değerini alır ve verilen değeri başka bir prev_calculated parametresine iletir. Bu nedenle, çubuk dizinlerinin aralığını belirlemek ve hesaplamaları bir kerede yalnızca göstergenin bir önceki tikten sonra görünen yeni değerleri için yapmak her zaman mümkündür.



MetaTrader istemci terminalinde çubukların sıralanması soldan sağa doğru gerçekleştirildiğine dikkat etmek gerekir, bu nedenle grafikte sunulan çok eski çubuk (sol), 0 indeksine, sonrakinin 1 indeksine vb. sahiptir. ExtLineBuffer[] tamponunun öğeleri aynı sıraya sahiptir.



Göstergemizin OnCalculate fonksiyonu içerisindeki basit kod yapısı evrenseldir ve birçok teknik analiz göstergesi için tipiktir. O halde, bunu ayrıntılı ele alalım. OnCalcualte() fonksiyonunun mantığı şudur:

1. Hesaplamalar için gerekli olan çubukların varlığını kontrol edin.

2. Yerel değişkenlerin bildirilmesi.

3. Hesaplama için başlangıç çubuğunun dizinini alın.

4. Göstergenin hesaplanmasının ana döngüsü

5. return() operatörünü kullanarak, rates_total değerini istemci terminaline döndürün.



Birinci terimin açık olduğunu düşünüyorum. Örneğin, Hareketli Ortalamanın ortalama periyodu 200'e eşitse, ancak istemci terminalinde yalnızca 100 çubuk varsa, hesaplama için yeterli çubuk olmadığından hesaplama yapılması gerekmez. Bu yüzden, operatör dönüşünü kullanarak istemci terminaline 0 döndürmeliyiz.



if (rates_total<MAPeriod- 1 +begin) return ( 0 );

Göstergemiz, hesaplama için minimum sayıda çubuğa da sahip olabilen başka bir göstergenin verilerine uygulanabilir. Sabit başlangıcının kullanımında bu olgu dikkate alınmalıdır. Ayrıntılar için Bir Göstergeyi Diğerine Uygulama makalesine bakın.



Bu blokta bildirilen yerel değişkenler, yalnızca OnCalculate() fonksiyonu içindeki ara hesaplamalar için gereklidir. Bu değişkenler, fonksiyonun çağrısından sonra bilgisayar RAM'inden serbest bırakılır.



int first,bar,iii; double Sum,SMA;

Ana döngünün başlangıç dizinine (birinci değişken) dikkat etmek gerekir. Fonksiyonun ilk çağrısında (bunu prev_calculated parametresinin değerine göre belirleyebiliriz) tüm çubuklar için gösterge değerlerinin hesaplanmasını yapmamız gerekir. İstemci terminalinin diğer tüm tikleri için, yalnızca görünen yeni çubuklar için hesaplama yapmamız gerekir. Bu, 3 kod satırı ile yapılır:



if (prev_calculated== 0 ) first=MAPeriod- 1 +begin; else first=prev_calculated- 1 ;

Gösterge yeniden hesaplamasının ana döngü operatöründeki değişken değişikliklerinin aralığı zaten açıklanmıştır.

for (bar=first;bar<rates_total;bar++)

Ana döngüdeki çubuk işleme, doğal ve doğru bir şekilde, artan sırada (bar++), yani soldan sağa doğru gerçekleştirilir. Göstergemizde, bu başka bir şekilde uygulanabilir (ters sırada). Göstergelerde artan sırayı kullanmak daha iyidir. Ana döngünün değişkeni "bar" olarak adlandırılır, ancak birçok programcı "i" adını kullanmayı tercih eder. Kodu daha net ve okunabilir hale getirdiği için "bar" kullanmayı tercih ederim.



Ana döngüde uygulanan ortalama algoritması basittir.



{ Sum= 0.0 ; for (iii= 0 ;iii<MAPeriod;iii++) Sum+=price[bar-iii]; SMA=Sum/MAPeriod; ExtLineBuffer[bar]=SMA; }

İkinci döngüde, periyodun önceki çubuklarından fiyatların kümülatif toplamını alıyoruz ve bunu ortalama süreye bölüyoruz. Sonuç olarak, SMA'nın nihai değerine sahibiz.



Ana döngü tamamlandıktan sonra OnCalculate fonksiyonu, rates_total değişkeninden kullanılabilir çubukların sayısını verir. OnCalculate() fonksiyonunun sonraki çağrısında, bu değer istemci terminali tarafından prev_calculated değişkenine iletilecektir. 1 azaltılan bu değer, ana döngü için bir başlangıç dizini olarak kullanılacaktır.



Her kod satırı için ayrıntılı yorumlarla birlikte göstergenin tam kaynak kodu aşağıdadır:

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red input int MAPeriod = 13 ; input int MAShift = 0 ; double ExtLineBuffer[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,MAShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,MAPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total < MAPeriod - 1 + begin) return ( 0 ); int first, bar, iii; double Sum, SMA; if (prev_calculated== 0 ) first=MAPeriod- 1 +begin; else first=prev_calculated- 1 ; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { Sum= 0.0 ; for (iii= 0 ;iii<MAPeriod;iii++) Sum+=price[bar-iii]; SMA=Sum/MAPeriod; ExtLineBuffer[bar]=SMA; } return (rates_total); }

Bu kod biçiminin anlaşılması ve okunması çok daha kolaydır.



Kodun anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılabilecek başka bir özelliğin ana hatlarını vermek istiyorum. Netleştirmek için boşluklar ve boş satırlar kullanabilirsiniz.

Sonuç



Bu tamamen özel göstergenin kodu ile MetaTrader istemci terminali arasındaki etkileşimle ilgilidir. Elbette konu, düşündüğümüzden çok daha geniştir, bu makalenin amacı yeni başlayanların temelleri anlamalarına yardımcı olmaktır, bu nedenle ayrıntılar için belgelere bakın.