Nesne işaretleyicilerini MQL5'te Kullanma

Giriş

MQL5'te, kodunuzda sınıf türü değişkenlerin daha fazla kullanımı için kendi sınıfınızı oluşturabilirsiniz. MQL5'te MQL5’te Nesne Oluşturma ve Silme Düzeni makalesinden zaten bildiğimiz gibi, yapılar ve sınıflar iki şekilde oluşturulabilir - otomatik ve dinamik olarak.



Otomatik olarak bir nesne oluşturmak için bir sınıf türü değişkeni bildirmeniz yeterlidir - sistem bunu otomatik olarak oluşturacak ve başlatacaktır. Dinamik olarak bir nesne oluşturmak için yeni operatörünü nesne işaretçisine açıkça uygulamak gerekir.



Ancak, otomatik ve dinamik olarak oluşturulan nesneler ile nesne işaretçisini zorunlu olarak kullanmamız gerektiğinde ve nesneleri otomatik olarak oluşturmak yeterli olduğu zaman arasındaki fark nedir? Bu konu bu makalenin konusudur. İlk olarak, nesnelerle çalışırken bazı olası tehlikeleri tartışalım ve bunları düzeltmenin yollarını düşünelim.



Geçersiz İşaretçiye Erişimde Kritik Bir Hata



Nesne işaretçilerini kullanırken hatırlamanız gereken ilk şey, kullanımdan önce nesnenin zorunlu olarak başlatılmasıdır. Geçersiz işaretçiye eriştiğinizde, MQL programının çalışması bir kritik hata ile sona erer ve program kaldırılır. Örnek olarak, CHello sınıfına sahip basit bir Uzman Danışmanı (EA) ele alalım. Sınıf örneğinin işaretçisi global seviyede bildirilir.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" class CHello { private : string m_message; public : CHello(){m_message= "Starting..." ;} string GetMessage(){ return (m_message);} }; CHello *pstatus; int OnInit () { Print (pstatus.GetMessage()); Print ( __FUNCTION__ , " The OnInit() function is completed" ); return ( 0 ); } void OnTick () { }

pstatus değişkeni nesne işaretçisidir, ancak kasıtlı olarak yeni operatörünü kullanarak nesnenin kendisini oluşturmayı "unuttuk". Bu Uzman Danışmanı (EA) EURUSD grafiğinde başlatmaya çalışırsanız, doğal sonucu göreceksiniz - Uzman Danışman (EA), OnInit() fonksiyonunun yürütülmesi aşamasında hemen kaldırılmıştır. Uzmanlar Günlüğünde görünen mesajlar şunlardır:



14:46:17 Uzman GetCriticalError (EURUSD, H1) başarıyla yüklendi

14:46:18 GetCriticalError (EURUSD, H1) başlatılamadı

14:46:18 Uzman GetCriticalError (EURUSD, H1) kaldırıldı



Bu örnek çok basittir, hata yakalama kolaydır. Ancak, MQL5 programınız yüzlerce hatta binlerce kod satırı içeriyorsa, bu hataların yakalanması oldukça karmaşık olabilir. Özellikle acil durumlarda program davranışında öngörülemeyen faktörlere, örneğin, belirli piyasa yapısına bağlıdır.



Kullanımdan Önce İşaretçinin Kontrolü



Kritik program sonlandırmasından kaçınmak mümkün müydü? Tabi ki evet! Kullanımdan önce nesne işaretçisinin kontrolünü eklemek yeterlidir. PrintStatus fonksiyonunu ekleyerek bu örneği değiştirelim:

void PrintStatus(CHello *pobject) { if ( CheckPointer (pobject)== POINTER_INVALID ) Print ( __FUNCTION__ , " the variable 'object' isn't initialized!" ); else Print (pobject.GetMessage()); }

Şimdi bu fonksiyon GetMessage() yöntemini çağırır, CHello türündeki nesnenin işaretçisi fonksiyona geçirilir. Öncelikle, CheckPointer() fonksiyonunu kullanarak işaretçiyi kontrol eder. Harici bir parametre ekleyelim ve bir Uzman Danışman (EA) kodunu GetCriticalError_OnDemand.mq5 dosyasına kaydedelim.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" input bool GetStop= false ; class CHello { private : string m_message; public : CHello(){m_message= "Starting..." ;} string GetMessage(){ return (m_message);} }; CHello *pstatus; void PrintStatus(CHello *pobject) { if ( CheckPointer (pobject)== POINTER_INVALID ) Print ( __FUNCTION__ , " the variable 'object' isn't initialized!" ); else Print (pobject.GetMessage()); } int OnInit () { if (GetStop) pstatus.GetMessage(); else PrintStatus(pstatus); Print ( __FUNCTION__ , " The OnInit() function is completed" ); return ( 0 ); } void OnTick () { }

Artık Uzman Danışmanı (EA) iki şekilde başlatabiliriz:

Kritik bir hatayla (GetStop = doğru) Hatasız, ancak geçersiz işaretçiyle ilgili mesajla (GetStop = yanlış)

Varsayılan olarak, Uzman Danışmanın (EA) yürütülmesi başarılıdır ve "Uzmanlar" Günlüğünde aşağıdaki mesaj görünür:

GetCriticalError_OnDemand (EURUSD, H1) 15:01:57 PrintStatus 'nesne' değişkeni başlatılmadı!

GetCriticalError_OnDemand (EURUSD, H1) 15:01:57 OnInit fonksiyonu OnInit () tamamlandı



Böylece, işaretçiyi kullanmadan önce kontrol etmek, kritik hatalardan kaçınmayı sağlar.

Fonksiyonda kullanmadan önce her zaman işaretçi doğruluğunu kontrol edin.



Başlatılmamış Nesneyi Referansla Geçirme



Başlatılmamış nesneyi fonksiyonun giriş parametresi olarak iletirseniz ne olur? (nesne işaretçisine değil, referansa göre nesnenin kendisi). Sınıflar ve yapılar gibi karmaşık nesneler, bir ve işareti ile referans yoluyla iletilir. Bazı GetCriticalError_OnDemand.mq5'in kodlarını yeniden yazalım. PrintStatus() fonksiyonunu yeniden adlandıralım ve kodunu farklı bir şekilde yeniden yazalım.



void UnsafePrintStatus(CHello &object) { DebugBreak (); if ( CheckPointer ( GetPointer (object))== POINTER_INVALID ) Print ( __FUNCTION__ , " the variable 'object' isn't initialized!" ); else Print (object.GetMessage()); }

Şimdi fark, bu türdeki değişkenin kendisinin CClassHello türünün nesne işaretçisi yerine bir giriş parametresi olarak referansla iletilmesidir. Bir Uzman Danışmanın (EA) yeni sürümünü GetCriticalError_Unsafe.mq5 olarak kaydedelim.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" input bool GetStop= false ; class CHello { private : string m_message; public : CHello(){m_message= "Starting..." ;} string GetMessage(){ return (m_message);} }; CHello *pstatus; void UnsafePrintStatus(CHello &object) { DebugBreak (); if ( CheckPointer ( GetPointer (object))== POINTER_INVALID ) Print ( __FUNCTION__ , " the variable 'object' isn't initialized!" ); else Print (object.GetMessage()); } int OnInit () { if (GetStop) pstatus.GetMessage(); else UnsafePrintStatus(pstatus); Print ( __FUNCTION__ , " The OnInit() function is completed" ); return ( 0 ); } void OnTick () { }

GetCriticalError_OnDemand.mq5 ve GetCriticalError_Unsafe.mq5 (Uzman Danışmanları) arasındaki fark, fonksiyona parametre geçirme şeklinde görülebilir. İlk durumda, nesne işaretçisi fonksiyona geçirilir ve ikinci durumda, nesnenin kendisi referans yoluyla geçirilir. Her iki durumda da, nesne ve işaretçisi kullanılmadan önce fonksiyon, işaretçi doğruluğunu kontrol eder.



Bu, Uzman Danışmanların (EA) da aynı şekilde çalışacağı anlamına mı geliyor? Hayır, değil! Uzman Danışmanı (EA) GetStop=false parametresiyle başlatalım ve yine kritik bir hata alacağız. Gerçek şu ki, bir nesne referans yoluyla geçirilirse, başlatılmamış nesne bir parametre olarak geçirildiği için kritik hata bir fonksiyon çağrısı aşamasında ortaya çıkar. Komut dosyasını hata ayıklama modunda F5 düğmesini kullanarak doğrudan MetaEditor5'ten başlatırsanız doğrulayabilirsiniz.

Manuel kesme noktalarının kullanılmasını önlemek için, fonksiyonun içine DebugBreak () kesme noktasını ekleyerek fonksiyonu değiştirelim.

void UnsafePrintStatus(CHello &object) { DebugBreak (); if ( CheckPointer ( GetPointer (object))== POINTER_INVALID ) Print ( __FUNCTION__ , " the variable 'object' isn't initialized!" ); else Print (object.GetMessage()); }

Hata ayıklama modunda, Uzman Danışman (EA), DebugBreak() fonksiyonunun çağrısından önce kaldırılır. Referans yoluyla başlatılmamış bir nesne geçirilirse, durum için güvenli kod nasıl yazılır? Cevap basit, aşırı yükleme fonksiyonunu kullanmaktır.

Başlatılmamış bir nesnenin işaretçisi, fonksiyonun bir parametresi olarak referans yoluyla iletilirse, bu kritik bir hataya yol açar ve mql5 programını durdurur.



Güvenli Kod için Aşırı Yüklenmiş Fonksiyonları Kullanma



Harici kitaplığı kullanan geliştirici, giriş nesnelerinin doğruluğunu kontrol etmek zorunda kalırsa, bu çok uygunsuz olurdu. Kitaplık içinde gerekli tüm kontrolleri yapmak çok daha iyidir, bu, fonksiyon aşırı yüklemesi kullanılarak uygulanabilir.



UnsafePrintStatus() yöntemini fonksiyon aşırı yüklemesi ile uygulayalım ve bu fonksiyonun ilki nesnenin kendisi yerine geçirilen nesne işaretçisini kullanan, ikincisi referans yoluyla nesne geçişini kullanan iki versiyonunu yazalım. Her iki fonksiyon da aynı "PrintStatus" adına sahip olacaktır, ancak bu uygulama artık potansiyel olarak tehlikeli olmayacaktır.

void SafePrintStatus(CHello *pobject) { if ( CheckPointer (pobject)== POINTER_INVALID ) Print ( __FUNCTION__ , " the variable 'object' isn't initialized!" ); else Print (pobject.GetMessage()); } void SafePrintStatus(CHello &pobject) { DebugBreak (); SafePrintStatus( GetPointer (pobject)); }

Şimdi, nesne işaretçisinin geçirilmesi yoluyla fonksiyon çağrılırsa, doğruluk kontrolü yapılır ve kritik hata oluşmaz. Bir nesnenin referans yoluyla geçirilmesi ile aşırı yüklenmiş fonksiyonu çağırırsanız, önce GetPointer fonksiyonunu kullanarak nesne işaretçisini alırız ve ardından işaretçi tarafından bir nesnenin geçirilmesini kullanan güvenli kodu çağırırız.

Fonksiyonun çok daha kısa olan güvenli bir versiyonunu yeniden yazabiliriz, bunun yerine

void SafePrintStatus (CHello & pobject) ( DebugBreak (); CHello * p = GetPointer (pobject); SafePrintStatus (p); )

kompakt versiyonunu yazalım:



void SafePrintStatus (CHello & object) ( DebugBreak (); SafePrintStatus (GetPointer (object)); )

Her iki versiyon da eşittir. İkinci versiyonu GetCriticalError_Safe.mq5 adıyla kaydedelim.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" input bool GetStop= false ; class CHello { private : string m_message; public : CHello(){m_message= "Starting..." ;} string GetMessage(){ return (m_message);} }; CHello *pstatus; void SafePrintStatus(CHello *pobject) { if ( CheckPointer (pobject)== POINTER_INVALID ) Print ( __FUNCTION__ , " the variable 'object' isn't initialized!" ); else Print (pobject.GetMessage()); } void SafePrintStatus(CHello &pobject) { DebugBreak (); SafePrintStatus( GetPointer (pobject)); } int OnInit () { if (GetStop) pstatus.GetMessage(); else SafePrintStatus(pstatus); Print ( __FUNCTION__ , " The OnInit() function is completed" ); return ( 0 ); } void OnTick () { }

Farklı uygulamalarla (referansı geçirme yoluyla ve nesne işaretçisini geçirme yoluyla) iki fonksiyonu kullanırsanız, bu, aşırı yüklenmiş fonksiyonun güvenli çalışmasını sağlar.



Son olarak, fonksiyona parametre olarak aktarılan nesnelerin nasıl kullanılacağını öğrendik, şimdi şunu öğrenme zamanı:

İşaretçilere Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?



Nesne işaretçileri, nesnelerin oluşturulması ve imha edilmesi sürecinin esnek bir yönetimini gerçekleştirmenize ve daha karmaşık soyut nesneler oluşturmanıza olanak tanır. Programı daha esnek hale getirir.



Bağlantılı Liste



Ancak bazı durumlarda farklı bir veri düzenleme yöntemi gerekir, bağlantılı liste bunlardan biridir. Bağlantılı liste CList sınıfı Standart Kitaplıkta mevcuttur, burada kendi örneklerimizi sunacağız. Bağlantılı liste, her liste öğesinin, varsa, sonraki ve önceki öğelerle bağlantılı olduğu anlamına gelir. Bu tür bağlantıları düzenlemek için liste öğelerinin (ListItem) nesne işaretçilerini kullanmak uygundur.

Bunun gibi bir listenin bir öğesini temsil edecek bir sınıf oluşturalım:

class CListItem { private : int m_ID; CListItem *m_next; CListItem *m_prev; public : ~CListItem(); void setID( int id){m_ID=id;} int getID(){ return (m_ID);} void next(CListItem *item){m_next=item;} void prev(CListItem *item){m_prev=item;} CListItem* next(){ return (m_next);} CListItem* prev(){ return (m_prev);} };

Listenin kendisi ayrı bir sınıfta düzenlenecektir:

class CList { private : int m_counter; CListItem *m_first; public : CList(){m_counter= 0 ;} ~CList(); void addItem(CListItem *item); int size(){ return (m_counter);} };

CList sınıfı, birinci liste öğesinin m_first işaretçisini içerir, diğer liste öğelerine erişim, CListItem() sınıfının sonraki next() ve prev() fonksiyonları aracılığıyla her zaman kullanılabilir. CList sınıfının iki ilginç fonksiyonu vardır. Birincisi, listeye yeni bir öğe ekleme fonksiyonudur.

CList::addItem(CListItem *item) { if ( CheckPointer (item)== POINTER_INVALID ) return ; m_counter++; if ( CheckPointer (m_first)!= POINTER_DYNAMIC ) { m_first=item; } else { m_first.prev(item); CListItem *p=m_first; m_first=item; m_first.next(p); } }

Listeye eklenen her öğe birinci öğe olur, önceki birinci öğenin işaretçisi m_next t alanında saklanır. Böylece listeye ilk eklenen bir öğe listenin sonunda yer alacaktır. Son eklenen öğe, ilk olacaktır ve işaretçisi bir m_first değişkeninde depolanır. İkinci ilginç fonksiyon ise ~CList() yıkıcısıdır. Nesne yok edildiğinde çağırır, liste nesnelerinin doğru şekilde imha edilmesini sağlamalıdır. Bu çok basit şekilde yapılabilir:

CList::~CList( void ) { int ID=m_first.getID(); if ( CheckPointer (m_first)== POINTER_DYNAMIC ) delete (m_first); Print ( __FUNCTION__ , " The first item with ID =" ,ID, " is destroyed" ); }

m_first değişkeninin liste öğesinin doğru işaretçisini içeriyorsa, yalnızca birinci liste öğesinin kaldırıldığı görülebilir. Diğer tüm liste öğeleri çığ olarak kaldırılır, çünkü CListItem() sınıfı yıkıcısı sırayla doğru nesne kaldırılmasını üretir.

CListItem::~CListItem( void ) { if ( CheckPointer (m_next)== POINTER_DYNAMIC ) { delete (m_next); Print ( __FUNCTION__ , " Removing an item with ID =" ,m_ID); } else Print ( __FUNCTION__ , " The next item isn't defined for the item with ID=" ,m_ID); }

Yıkıcı içinde bir işaretçinin doğruluğu doğrulanır, belirtilmişse, m_next işaretçisine sahip nesne, delete() operatörü kullanılarak yok edilir. Yıkımdan önce, birinci liste öğesi yıkıcıyı çağırır, bu, ikinci öğeyi siler, ardından üçüncü öğenin silinmesine neden olur ve zincirin sonuna kadar böyle devam eder.



Listenin çalışması SampleList.mq5 komut dosyasında gösterilir. Bir listenin bildirimi (bir CListType değişkeni) OnStart () fonksiyonundadır. Bu liste otomatik olarak oluşturulacak ve başlatılacaktır. Listenin doldurulması bir liste içinde gerçekleştirilir ve ilk olarak her liste öğesi yeni operatörü kullanılarak dinamik olarak oluşturulur ve ardından listeye eklenir.



void OnStart() { CList list ; for ( int i= 0 ;i< 7 ;i++) { CListItem *item= new CListItem; item.setID(i); list .addItem(item); } Print( "There are " , list .size(), " items in the list" ); }

Komut dosyasını başlatın ve "Uzmanlar" günlüğünde aşağıdaki mesajları göreceksiniz.

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CList:: ~ CList ID=6 olan birinci öğe yok edildi

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CListItem:: ~ CListItem ID = 6 olan bir öğeyi kaldırma

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CListItem:: ~ CListItem ID = 5 olan bir öğeyi kaldırma

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CListItem:: ~ CListItem ID = 4 olan bir öğeyi kaldırma

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CListItem:: ~ CListItem ID = 3 olan bir öğeyi kaldırma

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CListItem:: ~ CListItem ID = 2 olan bir öğeyi kaldırma

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CListItem:: ~ CListItem ID = 1 olan bir öğeyi kaldırma

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) CListItem:: ~ CListItem ID=0 olan öğe için sonraki öğe tanımlı değil

2010.03.18 11:22:05 SampleList (EURUSD, H1) Listede 7 öğe var



Kodu dikkatli bir şekilde incelediyseniz, ID=0 olan öğenin bir sonraki öğeye sahip olmaması şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte, işaretçilerin kullanımının programların yazılmasını kolay ve okunabilir hale getirmesinin tek bir nedeni üzerinde durduk. İkinci bir neden daha var ve bu şöyle adlandırılır:

Polimorfizm



Aynı türe ait farklı nesneler için aynı genellikle aynı fonksiyonu uygulamak gereklidir. Örneğin Çizgi, Üçgen, Dikdörtgen ve Daire gibi basit nesneler vardır. Farklı görünmelerine rağmen, ortak bir özellikleri vardır, bunlar çizilebilirdir. Bir CShape temel sınıfı oluşturalım ve onu her tür geometrik şekil için soyundan gelenleri oluşturmak için kullanalım.



Eğitim amaçları için, temel sınıf ve bunun soyundan gelenler minimal bir fonksiyona sahiptir.

class CShape { private : int m_type; public : CShape(){m_type= 0 ;} void Draw(); string getTypeName(){ return ( "Shape" );} }; class CLine: public CShape { private : int m_type; public : CLine(){m_type= 1 ;} void Draw(); string getTypeName(){ return ( "Line" );} }; class CTriangle: public CShape { private : int m_type; public : CTriangle(){m_type= 2 ;} void Draw(); string getTypeName(){ return ( "Triangle" );} }; class CRectangle: public CShape { private : int m_type; public : CRectangle(){m_type= 3 ;} void Draw(); string getTypeName(){ return ( "Rectangle" );} }; class CCircle: public CShape { private : int m_type; public : CCircle(){m_type= 4 ;} void Draw(); string getTypeName(){ return ( "Circle" );} };

Üst CShape sınıfı, soyundan gelenlerde geçersiz kılınan iki fonksiyon içerir - bir Draw() ve getTypeName(). Draw() fonksiyonu bir şekil çizmeye yöneliktir ve getTypeName() fonksiyonu, şeklin bir dize açıklamasını verir.

CShape temel türünün işaretçilerini içeren ve farklı sınıflar için bir işaretçinin değerlerini belirten bir *shapes[] dizisi oluşturalım.

void OnStart () { CShape *shapes[]; ArrayResize (shapes, 5 ); shapes[ 0 ]= new CShape; shapes[ 1 ]= new CLine; shapes[ 2 ]= new CTriangle; shapes[ 3 ]= new CRectangle; shapes[ 4 ]= new CCircle; for ( int i= 0 ;i< 5 ;i++) { Print (i,shapes[i].getTypeName()); } for ( int i= 0 ;i< 5 ;i++) delete (shapes[i]); }

for() döngüsünün içinde, *shapes[] dizisinin her öğesi için getTypeName() yöntemini çağırırız. Her türetilen sınıfın getTypleName() fonksiyonunun kendi uygulamasına sahip olmasına rağmen ilk seferde bir temel sınıfın getTypeName() fonksiyonunun listedeki her nesne için çağrılması sizi şaşırtabilir.

2010.03.18 14:06:18 DemoPolimorfizm (EURUSD, H1) 4 Şekil

2010.03.18 14:06:18 DemoPolimorfizm (EURUSD, H1) 3 Şekil

2010.03.18 14:06:18 DemoPolimorfizm (EURUSD, H1) 2 Şekil

2010.03.18 14:06:18 DemoPolimorfizm (EURUSD, H1) 1 Şekil

2010.03.18 14:06:18 DemoPolimorfizm (EURUSD, H1) 0 Şekil



Bu gerçeğin açıklaması şudur: *shapes [] dizisi, CShape türünde bir işaretçi dizisi olarak bildirilir, ve bu nedenle her dizi nesnesi, bunun soyundan gelen farklı bir uygulamaya sahip olsa bile, bir temel sınıfın getTypeName() yöntemini çağırır. Programın yürütüldüğü anda gerçek nesne türüne (soyundan gelen) karşılık gelen getTypeName() fonksiyonunu çağırmak için, bu fonksiyonu bir temel sınıfta sanal bir fonksiyon olarak bildirmek gerekir.

Bir üst CShape sınıfının bildirimindeki getTypeName() fonksiyonuna sanal anahtar sözcüğünü ekleyelim.

class CShape ( private: int m_type; public: CShape () (m_type = 0;) void Draw (); virtual string getTypeName () (return ("Shape");) )

ve komut dosyasını yeniden başlatalım. Şimdi sonuçlar beklenenlerle tutarlıdır:

2010.03.18 15:01:11 DemoPolymorphism (EURUSD, H1) 4 Daire

2010.03.18 15:01:11 DemoPolymorphism (EURUSD, H1) 3 Dikdörtgen

2010.03.18 15:01:11 DemoPolymorphism (EURUSD, H1) 2 Üçgen

2010.03.18 15:01:11 DemoPolymorphism (EURUSD, H1) 1 Satır

2010.03.18 15:01:11 DemoPolymorphism (EURUSD, H1) 0 Şekil



Bu nedenle, bir temel sınıftaki sanal bir fonksiyonun bildirimi, programın yürütülmesi sırasında soyundan gelenin aynı fonksiyonun çağrılmasına izin vermiştir. Artık türetilmiş sınıfların her biri için tam özellikli Draw() fonksiyonunu uygulayabiliriz.



Çalışmasının bir örneği, grafikte rastgele şekiller gösteren ekli DrawManyObjects.mq5 komut dosyasında bulunabilir.



Sonuç



Yani, şimdi özetleme zamanı. MQL5'te nesnelerin oluşturulması ve yok edilmesi otomatik olarak gerçekleştirilir, bu nedenle işaretçileri yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ve bunlarla nasıl çalışacağınızı anlıyorsanız kullanmalısınız.



Ancak, bunu işaretçileri kullanmadan yapamıyorsanız, kullanmadan önce işaretçi doğruluğunu CheckPointer() kullanarak kontrol ettiğinizden emin olun - bu durumlar için özel olarak eklenmiştir.



Son bir şey: MQL5'te işaretçiler, C++'da kullanıldığı gibi gerçek bellek işaretçileri değildir, bu nedenle bunları giriş parametreleri olarak DLL'ye geçirmemelisiniz.

